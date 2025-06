Bardello celebra i Giubilei: festa per nove consorelle delle missionarie di Nostra Signora degli Apostoli

Sarà una giornata di festa quella in programma sabato 7 giugno 2025 a Bardello, dove le Missionarie di Nostra Signora degli Apostoli celebreranno i Giubilei di vita religiosa di nove consorelle.

L’evento, che si terrà presso il Convento di Piazza Trieste 5, vuole essere un’occasione per condividere con la comunità locale la gioia della vita donata alla missione, alla preghiera e al servizio.

La Santa Messa sarà celebrata alle ore 11.00 nel convento, e al termine è previsto un aperitivo aperto a tutti per proseguire i festeggiamenti in spirito di fraternità e comunione.

Le religiose che saranno festeggiate hanno raggiunto traguardi significativi di dedizione alla vita consacrata: Sr Annarosa Crippa, Sr Attilia Bario e Sr Luciana Brambilla celebrano il 50°, mentre Sr M. Carmen Carrettoni, Sr Sandra Montrasio, Sr Pia Tabacchini e nuovamente Sr Attilia Bario ricordano il 60° anniversario. I Giubilei più longevi sono quelli di Sr Rita Nogara (70°), Sr M. Flora Mapelli (75°) e Sr Piera Pelanconi (80°), testimoni di una vita lunga e fedele al Vangelo.

Nel messaggio che accompagna l’invito, le consorelle affidano a una citazione di Madeleine Delbrêl il senso profondo della loro vocazione: “Facci vivere la nostra vita, Signore, come una festa senza fine, dove il tuo incontro si rinnovella, come un ballo, come una danza, fra le braccia della tua grazia, nella musica universale dell’amore”.

L’appuntamento del 7 giugno sarà l’occasione per ringraziare e celebrare insieme la storia di fede e servizio per la comunità e per il mondo.