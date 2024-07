Alla scoperta dello “Stagno di Gurone” con il Fai e Casamatta

Appuntamento per sabato 6 luglio alle ore 14.30 con l’evento organizzato da Legambiente Varese

Una passeggiata nella biodiversità allo stagno di Gurone per valorizzare il ruolo svolto dalle zone umide nella conservazione della biodiversità.

Lo stagno di Gurone è un’opera realizzata a compensazione della diga sul fiume Olona con lo scopo di ricreare l’ambiente adatto alla riproduzione di anfibi e insetti oltre che alla stanzialità di specie avicole che vedono nella presenza dell’acqua l’elemento principale per assicurare la propria riproduzione e sopravvivenza.

Oltre alla passeggiata ci sarà la possibilità di visitare la “Casamatta” di Legambiente in località Mulini di Gurone, un edificio ristrutturato e recuperato per diventare hub di economia circolare, divulgazione ambientale e condivisione, al cui interno troveremo un forno comune, un orto, spazi ricreativi e un piccolo museo della civiltà contadina.

In occasione dell’apertura del forno ci sarà la possibilità di assaggiare il pane realizzato in loco.

Evento a contributo minimo a partire da:

5,00€ per iscritti FAI

8,00€ per i non iscritti