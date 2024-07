Alla spiaggia di Arolo il concerto della Cactus band

A Leggiuno appuntamento con la Cactus band. Il live della “band dell’indie felice” è in programma per sabato 20 luglio sulla bella spiaggia di Arolo. Dalle 21.30, ingresso libero.

Cactus è una band nata a Como, che ha conquistato il web con varie canzoni e contenuti che trattano di mental health e positività, facendosi conoscere dai suoi oltre 50k followers come la band dell’indie felice. Pubblicano il loro primo singolo a maggio del 2021 e poco dopo esce il loro EP, che ottiene velocemente ottimi risultati grazie ad una forte presenza sui social. A giugno 2022 pubblicano un TikTok virale chiedendo ai fan di contattare eventi nelle proprie città. Nasce così il Tour del CACTUS, iniziativa che li porta a esibirsi in giro per l’Italia, con una decina di date organizzate dalla fanbase. Live di punta è l’apertura agli Eugenio In Via Di Gioia. Il 28 ottobre esce il loro secondo EP Made in Cina, al cui interno si trova Che Bella È, canzone che viene selezionata in tre playlist editoriali.

A dicembre hanno l’occasione di esibirsi in apertura ai Legno, e a marzo 2023 riparte il loro Tour organizzato dai fan. 11 date sparse per tutto il nord Italia in cui hanno potuto condividere il palco con artisti come Dargen D’Amico e Pietro Morello. Dopo un suono virale su TikTok con la canzone Fuorisede, un Feat. con l’artista maniviola seguita da più di 300k utenti, e il loro ultimo brano Un Anno Pazzesco, i CACTUS ritornano con Irripetibili, prima vera ballad della band.

A marzo 2024 la canzone Che Bella È diventa nuovamente virale e la band raggiunge i 20 mila followers su instagram.