Altro doppio colpo per la Pro Patria: in difesa arriva Alcibiade e Travaglini

Continua il processo di rinnovamento della Pro Patria che mette a segno il secondo doppio colpo della settimana dopo l’ingaggio dei centrocampisti Palazzi e Mehic.

I due nuovi giocatori sotto contratto per i bianco-blu sono entrambi due difensori, anche se con caratteristiche molto diverse: il difensore centrale Raffaele Alcibiade (nella foto di Roberta Corradin in un duello di velocità con la maglia del Renate contro Vaghi) e il mancino Christian Travaglini, braccetto sinistro nei moduli con la difesa a tre (disposizione tattica utilizzata da anni a Busto Arsizio).

Come per Palazzi (1996) e Mehic (2003), anche in questo caso la differenza che maggiormente spicca tra i due nuovi acquisti voluto dalla società è la carta d’intentità che conta ben 10 anni di differenza tra il difensore (1990) e l’esterno (2000), segno che il ds Turotti vuole creare anche quest’anno un mix tra (presumibilmente pochi) calciatori d’esperienza pronti per la categoria – chiamati a sostituire i partenti più esperti come Saporetti, Bertoni e Fietta – e altri più giovani su cui poter contare per più stagioni, e magari anche rivendibili per rimpinguare le casse societarie.

ALCIBIADE: OLTRE 250 PARTITE TRA I PROFESSIONISTI E IL DNA JUVENTUS

In Serie C – e tra i tifosi bianconeri più appassionati – il nome di Alcibiade è ben noto data una lunga carriera alle spalle e un buon palmares di categoria grazie alla vittoria della categoria (Lega Pro) nel 2011 col Gubbio e più recentemente la vittoria della Coppa Italia con la Juventus Under 23 nel 2020. Oltre ai due trofei, che lo rendono il secondo giocatore più titolato in rosa (e più anziano) dopo Nicco – il difensore classe cresciuto nel settore giovanile della Juventus vanta anche più di 250 presenze in Serie C (l’ultima esperienza a Renate), circa 30 in Serie B e una parentesi nella prima categoria ungherese con le maglie dell’Honved Budapest e dell’Heladas di Szombathely.

Per il prossimo anno – il contratto che lo lega alla Pro Patria è fino al 30 giugno 2025 – Alcibiade aiuterà con la sua esperienza Lombardoni per far ritornare la difesa bianco-blu tra le più solide e granitiche del campionato, caratteristica assente la scorsa stagione in particolare nel girone di andata, quando la porta di Rovida veniva perforata alla prima, carissima (e talvolta anche unica), disattenzione.

TRIENNALE PER L’EX VARESE TRAVAGLINI: ARRIVA DAL CAGLIARI DOPO UN BEL BIENNO AD OLBIA

Nonostante gli appena 24 anni, anche la storico di Travaglini in realtà conta una già più che discreta abitudine sui campi da calcio del professionismo, in particolare grazie alla doppia buona stagione tra il 2021 e il 2023 ad Olbia, dove ha il difensore ha collezionato 64 presenze, 2 gol e 7 assist nel girone B di Serie C, un bottino valido per il trasferimento sempre in terra sarda al Cagliari, squadra da cui la Pro Patria ha acquistato a titolo definitivo il cartellino.

Per il Casteddu Travaglini non ha tuttavia avuto modo di registrare presenze ufficiali poiché girato in prestito prima alla Ternana e poi al Taranto con cui complessivamente ha collezionato due gettoni nell’arco della stagione appena trascorsa. Quella alle porte per il difensore mancino nato a Milano e ritornato al nord – dove è stato tesserato per Varese (l’anno del fallimento appena diciannovenne), FeralpiSalò, Inveruno e Caronnese – si preannuncia dunque la stagione del riscatto. La società crede in lui e infatti le parti hanno siglato un contratto triennale: sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2027.