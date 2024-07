La Pro Patria rinforza il centrocampo: colpo con Palazzi, apprendistato per Mehic

Doppio colpo a centrocampo per la Pro Patria che con Andrea Palazzi e Amer Mehic rinforza il reparto rimasto maggiormente sguarnito dopo che negli ultimi giorni ben dodici calciatori bianco-blu, di cui 4 giocatori della mediana (Fietta, Bertoni, Ghioldi e Marano), avevano saluto Busto Arsizio con la scadenza del contratto.

Ad approdare allo Speroni di Busto Arsizio due giocatori diversi a partire dalla carta di identità: sicuramente più noto al pubblico della Serie C, e pronto a sgomitare per prendersi una maglia da titolare, è Andrea Palazzi, che ha siglato un contratto annuale con opzione di rinnovo.

PALAZZI DA PRO A PRO, PASSANDO PER UN’ALTRA PRO

Il centrocampista è un classe 1996 che nel proprio identikit può vantare, oltre a un lungo percorso nelle giovanili dell’Inter e delle Nazionale, una discreta esperienza in Serie B (60 gettoni in quattro stagioni e mezzo tra Livorno, Pro Vercelli, Pescara e Alessandria) e esperienza in squadre d’alto profilo per la C come Monza, Palermo e FeralpiSalò, con cui nel 2023 ha ottenuto la storica promozione in cadetteria.

Dalla Pro Sesto alla Pro Patria, senza dimenticare la migliore stagione per numero di presenze, quella alla Pro Vercelli: l’ultima annata Palazzi l’ha infatti trascorsa a Sesto San Giovanni, città la cui squadra è retrocessa all’ultima giornata nonostante la vittoria di aprile al Breda proprio sulla Pro Patria, sua futura squadra, anche se in quell’occasione è rimasto in panchina senza scendere in campo.

Palazzi – che nel 2023/24 ha messo a referto 20 gettoni – è un centrocampista prettamente difensivo, con la maglia della Pro Sesto ha ricevuto 8 ammonizioni e non va a spegno dalla stagione 2019/20, quella spezzata dal Covid. Al momento è inoltre il secondo più anziano in rosa dopo Nicco e ricopre inoltre una casella che, per fascia d’età, raramente viene considerata a Busto Arsizio, ovvero quella della fascia di calciatori tra i 27 e i 30 anni, considerata la fase prime di un calciatore.

Idealmente, dunque, l’acquisto voluto dal ds Sandro Turotti sembra ricalcare un po’ la falsa riga del colpo Marano visto l’anno scorso: un centrocampista d’esperienza, ma sei anni più giovane, che conosce bene il Girone A e che ha già assaporato, da avversario, lo Speroni.

(Nella foto Palazzi in azione a Busto Arsizio lo scorso dicembre nel tentativo di contrastare Citterio)

APPRENDISTATO PER MEHIC

Insieme a Palazzi nella stessa giornata la Pro Patria ha ufficializzato anche l’ingaggio fino al 2026 di Amer Mehic, classe 2003 al primo contratto di «apprendistato professionalizzante». Centrocampista classe 2003, Mehic è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta per poi trasferirsi al Pescara, per la Primavera. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Villa Valle in Serie D.

Palazzi e Mehic formeranno dunque il prossimo centrocampo della Pro Patria insieme a Nicco, Mallamo e Ferri. Il doppio colpo, e la partenza di Bertoni, al momento sembrano indicare un passaggio verso il passaggio definitivo di Colombo al 3421, ma solo le prossime di mercato e le prime amichevoli del ritiro a Sondalo potranno dare le prime risposte. Già la scorsa stagione il mister non si è imposto come un dogmatico del calcio, mostrando di preferire pragmatismo e abilità sartoriali per far indossare alla squadra il miglior abito possibile.

RINNOVATO IL CONTRATO CON MIZUNO: SARÀ ANCORA SPONSOR TECNICO

Sempre nelle ultime ore il club bustocco ha annunciato che per la seconda stagione consecutiva giocherà con l’abbigliamento tecnico del famoso brand giapponese, Mizuno.

«Un accordo – spiega la società – che permetterà ancora di raggiungere importanti obiettivi al Club seguendo lo slogan di Mizuno Reach Beyond basato sul raggiungimento costante di nuovi obiettivi e miglioramento costante. Mizuno, azienda giapponese produttrice di attrezzature sportive, fondata a Osaka, in Giappone, nel 1906, oltre a sviluppare e commercializzare prodotti per un’ampia gamma di discipline sportive è anche impegnata a promuovere lo Sport attraverso il sostegno agli atleti e la sponsorizzazione di eventi sportivi e lifestyle».