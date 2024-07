Amore tra varesini: le chiede di sposarlo al concerto di Taylor Swift

Marco e Francesca convoleranno a nozze. Una bella notizia che arriva dopo una richiesta molto particolare: questa coppia di ragazzi di Caravate, infatti, si è resa protagonista di una commovente richiesta di matrimonio avvenuta niente di meno che al concerto milanese di Taylor Swift.

Con la star mondiale del pop che si apprestava a cantare a poca distanza Marco si è inginocchiato porgendo l’anello alla sua Francesca.

Un momento emozionante che la futura sposa ha commentato così: «Per quanto io abbia visto questa scena in tante serie TV, film e libri, niente può davvero prepararti al momento in cui il tuo sguardo si incrocia con quello della tua metà, in ginocchio davanti a te chiedendoti di passare il resto della vostra vita insieme. E il tutto reso ancora più magico dalle note di Taylor Swift, lì a pochi metri da noi come se fosse nata per celebrare il nostro amore con questa canzone».

Un ricordo ripreso da più angolazioni perchè Marco, mentre Francesca era in bagno, ha distribuito una serie di biglietti scritti in italiano e in inglese per chiedere alle persone intorno di iniziare a filmare nel momento in cui fosse iniziata la canzone “Love Story”.