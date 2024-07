Ancora tempo instabile, il sole lascia spazio ai temporali

Le condizioni meteorologiche dei prossimi giorni saranno caratterizzate da tempo instabile. Mercoledì inizierà con un cielo prevalentemente soleggiato, ma nel pomeriggio si prevede un aumento della nuvolosità. Saranno possibili alcuni rovesci o temporali, soprattutto nelle zone montuose. Le temperature saranno in lieve diminuzione rispetto ai giorni precedenti.

Giovedì la giornata sarà generalmente ben soleggiata, con la formazione di cumuli nel pomeriggio. Si prevede un tempo asciutto, con la possibilità di qualche piovasco limitato alle aree montane. Le temperature saranno in lieve aumento, portando un caldo tipicamente estivo.

Venerdì 12 luglio la tendenza indica una nuvolosità estesa con rare schiarite. Nel pomeriggio e in serata aumenterà il rischio di rovesci e temporali. Le temperature subiranno un ulteriore calo. Sabato 13 luglio la giornata sarà caratterizzata da un cielo quasi sempre nuvoloso, con possibili rovesci e qualche temporale. I fenomeni saranno più rari in pianura. Le temperature rimarranno stabili, senza variazioni significative. Restate aggiornati con le previsioni meteo per essere preparati alle variazioni climatiche dei prossimi giorni.