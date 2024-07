Angera e Arona, il lungo weekend aspettando i fuochi d’artificio

Sarà un lungo weekend di eventi quello in arrivo sul Basso Verbano. Il momento clou si terrà sabato sera con Lumina, lo spettacolo di fuochi d’artificio organizzato da Arona, quest’anno con la collaborazione di Angera. Le due cittadine gemelle hanno in programma una serie di iniziative per tutto il fine settimana, con momenti di festa, shopping sotto le stelle e cinema all’aperto. Si festeggia anche a Taino, dove questo weekend la Pro Loco ha organizzato una serie di concerti che avranno come location il Parco dei Punti Cardinali

I principali eventi in programma ad ANGERA

Venerdì 2 agosto spettacolo per bambini “La Grande Varietà” a cura del Teatrino Puk – produzione indipendente di teatro di figura per la cultura, il sociale e il turismo.

Lo spettacolo è previsto per le ore 18.00 presso il Parco di Amaltheatro a Barzola di Angera via ai Prati 7 – ingresso solo pedonale.

L’iniziativa fa parte della Rassegna TRASFORMAZIONI, promossa dalla Città, realizzata dalla Compagnia Teatrale Roggero con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Richiesta la prenotazione: info@amaltheatro.org

Venerdì 2 agosto cinema all’aperto “Io vivo altrove” a cura di Esterno Notte Filmstudio ’90:

La proiezione, a ingresso libero, sarà nel cortile delle ex Scuole a Capronno di Angera in via Virgilio (in caso di pioggia in Sala Consiliare ingresso da via Cavour)

La commedia narra di due amici che sognano di vivere in campagna. “Biasutti e Perbellini hanno lo stesso nome, Fausto, e odiano entrambi la vita nella grande città. Si conoscono per caso durante una gita per fotoamatori, diventano amici e iniziano a coltivare insieme il sogno di andare a vivere in campagna, mantenendosi con il frutto delle proprie fatiche. Quando Biasutti eredita la vecchia casa della nonna a Valvana, sulle colline del nord est, il sogno può finalmente diventare realtà: l’accoglienza in paese, però, si dimostra meno calorosa del previsto…”

Sabato 3 agosto “Lumina” straordinario spettacolo di fuochi d’artificio musicali fra Angera e Arona sul Lago Maggiore alle ore 22:30. In occasione di questa speciale iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Arona e dal Comune di Angera Turismo e Cultura, i visitatori troveranno lungolago Piazza Garibaldi ad Angera mercatini e banchi street food (sabato, domenica e lunedì dalle ore 10:30 alle ore 00:00). Per sabato 3 agosto sono inoltre previste iniziative a tema da parte dei commercianti e dei ristoratori.

In particolare si segnala la sfilata di moda, preparata da alcuni negozianti angeresi, alle ore 21:00 in via Mazzini.

In caso di maltempo “Lumina” sarà riproposto domenica 4 agosto.

Sabato 3 agosto in occasione di “Lumina” , l’Infopoint Turistico di Angera in Piazza della Vittoria, accanto all’imbarcadero osserva l’apertura straordinaria dalle ore 21 alle ore 23

Domenica 4 agosto Gli Ambulanti del Lago Maggiore saranno presenti dalle 8 alle 20 lungolago Piazza Garibaldi con stand di abbigliamento, pelletteria, bigiotteria, alimentari.

Per informazioni: Infopoint Turistico tel. 0331 931915 – www.angera.it – infopoint@comune.angera.it

I principali eventi in programma a Taino

Tre serate dedicate alla musica live in una cornice unica, il Parco dei punti Cardinali, balcone naturale sul Basso Verbano. L’appuntamento è per l’1, 2 e 3 agosto con concerti tributi a grandi artisti e un ricchissimo stand gastronomico a cura della Pro Loco.

I principali eventi in programma ad ARONA