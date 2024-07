Aperto il cantiere per la pista ciclopedonale tra Venegono e l’ospedale di Tradate

Il terzo mandato del sindaco di Venegono Inferiore Mattia Premazzi si apre all’insegna di un’opera molto attesa. Sono iniziati infatti in questi giorni i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale che collegherà il paese all’ospedale di Tradate, permettendo di percorrere in sicurezza a piedi o in bicicletta un tratto di strada provinciale stretto, pericoloso e non illuminato.

L’intervento è frutto di un accordo tra le amministrazioni comunali di Venegono Inferiore e Tradate e la Provincia di Varese: «Già cinque anni fa, insieme a Tradate, abbiamo chiesto che la Provincia intervenisse su quel tratto che ogni giorno viene percorso da tante persone a piedi o in bicicletta – spiega Premazzi – I due Comuni si sono fatti carico della progettazione e ora è stata trovata da parte della Provincia la copertura finanziaria e sono iniziati i lavori».

La pista sarà lunga circa un chilometro e mezzo, partirà dal benzinaio e arriverà fino al piazzale dell’ospedale, con tratto ciclopedonale, marciapiede e illuminazione. I tempi di esecuzione sono previsti in circa tre mesi, per un costo di 800mila euro.

«L’impegno di questi anni ha portato finalmente all’inizio dei lavori di quello che era un progetto già inserito negli impegni del mio precedente mandato – aggiunge Premazzi – Grazie alla collaborazione tra le amministrazioni comunali e la provincia di Varese, si realizza un’opera importantissima per la viabilità e sicurezza dei cittadini».

Quando sarà completato il nuovo tratto di ciclopedonale permetterà inoltre di percorrere un anello congiungendosi ai tratti realizzati nelle campagne venegonesi, che partendo dal cimitero arrivano fino a dietro l’ospedale di Tradate.