Arriva la decima edizione della Strabinago

Sabato 31 agosto, Binago ospiterà la decima edizione della Strabinago, una corsa podistica non competitiva che è diventata un appuntamento imperdibile per gli amanti dello sport e della convivialità. Organizzata dalla Pro Loco di Binago, la manifestazione promette un percorso di 6.5 km da percorrere in compagnia o, per i più allenati, tutto d’un fiato!

Partecipazione e Iscrizioni

L’evento, che avrà inizio alle 18:30, è aperto a tutti: corridori esperti, amatori, famiglie e chiunque desideri trascorrere un pomeriggio all’insegna del movimento e del divertimento. È possibile effettuare la preiscrizione sul sito ufficiale della Pro Loco di Binago (www.prolocobinago.it), con pagamento previsto il giorno stesso dell’evento. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare numerosi, per rendere questa decima edizione davvero speciale.

Un Percorso Suggestivo

Il percorso della Strabinago si snoda attraverso le vie e i sentieri del comune, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire angoli nascosti e panorami suggestivi. Che siate appassionati di corsa o semplicemente desiderosi di fare una passeggiata in compagnia, la Strabinago è l’occasione perfetta per godere del territorio di Binago in un’atmosfera festosa e accogliente.

Conclusione Festosa

Al termine della corsa, i partecipanti potranno godere di un momento di ristoro e convivialità presso la Villa Comunale, messa a disposizione dall’amministrazione comunale. Sarà un’occasione per rilassarsi, condividere le emozioni della giornata e festeggiare insieme.

Per maggiori informazioni e per preiscriversi, visitate il sito www.prolocobinago.it.