Arrivano temporali forti in Lombardia, allerta della protezione civile anche per la provincia di Varese

Ancora piogge forti in arrivo sulla provincia di Varese: il Centro geofisico prealpino prevede per venerdì «Nuvolosità estesa con rare schiarite sulla pianura. Alto rischio di rovesci e temporali con fenomeni localmente di forte intensità. Possibili grandinate. Temperatura in calo».

Un quadro che ha messo in allarme la Protezione civile regionale che per la seconda parte della giornata di oggi, 11 luglio le precipitazioni «saranno possibili su fascia alpina, prealpina e Appennino. Verso sera previsto aumento della probabilità di precipitazione a ridosso dei rilievi, in particolare settore di Nordovest, e in parte anche ai settori adiacenti di Pianura, in particolare alta Pianura occidentale. Le precipitazioni risulteranno anche a carattere di rovescio e temporale».

Per questo la giornata di domani 12 luglio «sarà marcatamente instabile per la presenza di un flusso in quota da Sudovest, associato ad una vasta struttura depressionaria atlantica. Attese precipitazioni diffuse a carattere di rovescio e temporale: fin dalle prime ore della notte e per gran parte della giornata a partire dai settori occidentali, in estensione da Ovest a Est tra tarda mattina e pomeriggio».

Precipitazioni più insistenti «sul Nordovest e sulle aree tra fascia prealpina e alte pianure. In particolare sui settori Nord occidentali, sono attese cumulate areali di pioggia fino a 90 mm». Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, con tendenza da metà pomeriggio a disporsi sui settori più occidentali dai quadranti settentrionali: generalmente deboli o moderati, ma con «raffiche anche oltre i 100 km/h» localmente, in concomitanza ai passaggi temporaleschi.

«Le piogge intense associate al fenomeno temporalesco possono causare possibili locali dissesti idrogeologici e locali criticità sul reticolo idraulico e/o sulle reti di drenaggio urbano (con particolare attenzione alle aree metropolitane). Si segnala che, sebbene la probabilità maggiore di fenomeni temporaleschi intensi sia attesa nelle zone omogenee con codice Giallo/Arancione per rischio temporali, non si esclude la possibilità di fenomeni temporaleschi locali, anche di forte intensità, sul resto della regione».