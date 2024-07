Autostrada dei Laghi, le chiusure notturne tra mercoledì 24 e sabato 27

La società di gestione delle autostrade ha comunicato una serie di chiusure notturne che coinvolgono l’A8 dei Laghi, Milano-Varese, tra mercoledì 24 e sabato 27 luglio. Gli operai saranno infatti all’opera per la sistemazione degli alberi e in un caso (quello di Origgio) per la manutenzione della segnaletica verticale. Vediamole nel dettaglio.

Tra mercoledì 24 e giovedì 25 (dalle 21 alle 5)

.

Chiuso il tratto tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno in direzione Varese

Chiuso il tratto tra Castronno e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione Milano

Di conseguenza saranno chiuse in entrambe le direzioni le entrate di Cavaria e di Solbiate Arno.

Tra giovedì 25 e venerdì 26 (dalle 21 alle 5)

.

Chiuso il tratto tra Lago di Varese Gazzada e Solbiate Arno in direzione Milano

Di conseguenza sarà chiusa l’area di servizio Brughiera Ovest

Chiuso lo svincolo di Origgio Ovest per chi proviene da Milano

Tra venerdì 26 e sabato 27 (dalle 22 alle 5)

.

Chiuso il tratto tra Solbiate Arno e Lago di Varese Gazzada, in direzione Varese,

Di conseguenza sarà chiusa l’area di servizio Brughiera Est. Chiuso anche lo svincolo di Solbiate Arno in entrambe le direzioni.