Bettole, la prima serata è già di rilievo: in palio i premi “La Novella” e “Bruno Bernasconi”

È stato scelto l’orario preserale per dare il via alla stagione estiva delle Bettole: sabato 20 luglio, cavalli e fantini saranno impegnati dalle ore 18,20 sull’anello di Biumo Inferiore per un programma che – lo avevamo spiegato negli ultimi articoli – è già quello di un evento clou.

Peccato però per la collocazione oraria, a nostro avviso piuttosto penalizzante per il pubblico in una serata di pieno luglio: il Premio La Novella, il più atteso (5a corsa) è in calendario alle 20,20 e la gente inizierà a sfollare poco dopo le 21 al termine della sesta e ultima gara in programma. Quando, cioè, di solito gli spalti delle Bettole iniziano ad animarsi.

Transeat: resta il fatto che gli appassionati si divertiranno, non solo perché finalmente si corre anche a Varese (e il rischio di un’estate senza galoppo era concretissimo) ma anche per via dello spessore del programma. Il “La Novella”, dicevamo, vede otto contendenti nelle gabbie pronti a misurarsi in una handicap principale sui 1.600 metri della pista in erba. Pronostico piuttosto aperto con Love Tonight (Dario Di Tocco) favorita ma con peso importante e con avversarie di valore come Rebel Music (Mario Sanna) e Sopran Papavera (Sara Del Fabbro) in prima fila.

L’altra corsa di prestigio è la seconda, il Premio Bruno Bernasconi, condizionata sui 2.300 metri sempre su erba: Cime Tempestose (con Mario Sanna) appare superiore tanto più che la concorrenza è ridotta. Solo cinque, infatti, i partenti per una prova utile in vista del Gran Premio. Sei invece gli aspiranti vincitori della maiden dedicata a Mirko Marcialis, il giovane fantino che morì dopo una caduta proprio alle Bettole nel 2000. Cavalli impegnati sui 1.500 metri con Rosa dei Venti (Gabriele Malune) che scatta allo steccato.

Il resto della serata: si comincia con la gara riservata a gentlemen e amazzoni e dedicata alla memoria dell’icona Pinuccio Molteni. Sei in gara sulla sabbia per 1.500 da gustare con Willy il Coyote (Mazzoleni) e Curandero (Casati) a provare il colpo. La quarta corsa è invece il Premio Guidi-Lions Club San Giorgio, handicap per 3 anni e oltre per velocisti (1.000 metri) con Amatrice (Gavino Sanna) che parte con i gradi del favorito. La chiusura è invece dedicata al premio “Scuderie Olona” dove Gagliardo, con in sella Valeria Toccolini, è il soggetto da battere.

Nel video di Brusa.Media la vigilia commentata da tre figure di primo piano delle Bettole, gli allenatori Bruno Grizzetti, Marco Gonnelli ed Edoardo Premoli.