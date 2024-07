Bettole, stagione sempre in bilico: Milano si prende la riunione (e la “borsa”) del 17 luglio

Rimane sempre in bilico la stagione estiva del galoppo alle “Bettole” di Varese, un appuntamento che solitamente copre i mesi di luglio e agosto e che quest’anno è finora rimasto letteralmente al palo, prima per i problemi occorsi alla pista in erba e poi per una documentazione incompleta che aveva già costretto a spostamenti e rinvii.

Oggi – martedì 16 luglio – altra decisione negativa per l’ippodromo varesino: il Ministero dell’Agricoltura, che sovrintende al mondo dell’ippica, ha decretato che la riunione in programma mercoledì 17 alle Bettole sarà spostata a Milano e verrà disputata venerdì 19. Anche la dotazione inizialmente destinata a Varese (59.300 euro: in calendario tra gli altri i premi “Luciano Frattini” e “Silvio Carletti”) verrà dirottata verso San Siro.

L’ennesimo slittamento però rischia di non essere la notizia peggiore, per due motivi. Innanziutto perché la stessa nota ministeriale sottolinea come «al momento della firma del presente decreto, la Società Varesina Incremento Corse Cavalli non ha ancora provveduto a dare riscontro a quanto richiesto con la nota dello scorso 8 luglio (termine dei lavori a cabine elettrica e impianto luci; completamento del piano antincendio)». E poi perché l’associazione nazionale degli allevatori ha inviato alla SVICC una lettera di protesta, minacciando di non comunicare più gli elenchi partenti. In questo caso l’oggetto del contendere è la chiusura domenicale della pista di allenamento, una scelta contestata dagli allenatori.

Cosa può quindi accadere nelle prossime ore? Giovedì le commissioni preposte sono chiamate a verificare i lavori in corso e – si spera – a dare l’agibilità per aprire l’impianto al pubblico e finalmente dare il via alla stagione di corse. Nel frattempo però andrà gestita anche la protesta degli allevatori per evitare la beffa di avere i permessi ma non… i cavalli.

Se tutto dovesse andare a posto, per lo meno, si partirebbe con il botto sabato 20 luglio visto che per quella serata è in calendario una riunione “deluxe” con i prestigiosi premi “La Novella”, “Bruno Bernasconi” e “Mirko Marcialis”. Ma oggi val la pena di tenere i piedi per terra e le dita incrociate, perché il futuro è decisamente incerto.