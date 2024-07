Bimba di dieci mesi lasciata sola al nido

Due genitori hanno denunciato un grave fatto successo martedì 16 luglio all’asilo nido di via Pascoli a Varese. Secondo le loro accuse la figlia di dieci mesi è rimasta sola e incustodita all’interno della struttura. I fatti si sono svolti pochi minuti dopo la chiusura avvenuta alle 17.

Quando il padre è andato a prenderla ha trovato tutto chiuso e non gli ha aperto nessuno. Preoccupato ha chiamato la moglie, che ha provato a contattare a sua volta le due educatrici al cellulare.

“Una mi ha attaccato, l’altra non mi ha risposto – racconta la madre che era impegnata nel recupero dalla scuola materna di altri figli -. Presi gli altri due bambini sono andata anch’io al nido e verso le 17.30 è arrivata una delle maestre che senza dirci niente è entrata aprendo con le chiavi”.

La bambina era nella culla, a pancia in giù, sveglia e tranquilla. «La maestra ha detto che la collega era lì da qualche parte ma non c’era nessuno e poi ci siamo accorti che l’altra maestra era arrampicata sulla recinzione sul retro che cercava di entrare di nascosto. L’abbiamo invitata a scendere e abbiamo chiamato la polizia e poi sporto denuncia. Anche un vicino di casa del nido, che era in giardino per dei lavori e ha assistito a tutta la scena, ha confermato agli agenti quanto avvenuto».

Il nido “Il Giardino dei Monelli” ha aperto a settembre in una traversa di viale Europa dopo un’esperienza a Casciago. Vi sono iscritti 22 bambini.

La cooperativa procede negli accertamenti

A dare una risposta è don Marco Casale, presidente della Cooperativa San Luigi: «È una fase delicata: sono in corso indagini e non possiamo entrare nel merito. Anche noi stiamo facendo approfondimenti e valutazioni per capire se c’è stata negligenza e in che termini, per valutare anche se e come la cooperativa stessa debba intervenire a sua tutela. Il fatto è circoscritto alle lavoratrici coinvolte e nel frattempo loro sono state sospese in via cautelativa in attesa degli accertamenti e dell’esito delle indagini». L’asilo è regolarmente aperto e gli operatori della cooperativa garantiscono la continuità del servizio.