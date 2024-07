Bing e il decalogo dei pediatri per lo spannolinamento in estate

L’estate è un’ottima opportunità per togliere il pannolino perché si trascorre più tempo con i propri bambini, si vive molto all’aria aperta e si è vestiti di meno.

La bella stagione però non è sufficiente: i pediatri sottolineano l’importanza di seguire attentamente i tempi del bambino. Se il bimbo non è ancora pronto, la forzatura può diventare controproducente.

Per sostenere le famiglie in questo delicato passaggio che spesso è legato anche all’ansia dell’inizio della scuola materna, i pediatri hanno chiesto ad uno dei personaggi più amati dei bambini e delle loro famiglie, Bing, protagonista del programma prescolare che ha raccolto oltre 2 miliardi di visualizzazioni nel mondo, di interpretare il decalogo dei consigli dedicati allo spannolinamento, realizzato grazie al commento di Elena Bozzola della Società Italiana di Pediatria.

Il decalogo dello spannolinamento 1. ATTENZIONE ALL’ETA’

Il periodo più indicato per togliere il pannolino è tra i 2 e i 3 anni, la stagione conta poco, è importante capire se il proprio bambino è pronto per dire addio al pannolino. 2. MAI FORZARE

Forzare lo spannolinamento per necessità di scuola o di famiglia può essere anche controproducente. 3. NON RIMPROVERARE

Evitiamo di fare pressioni al bambino e di rimproverarlo o di dubitare di lui e delle sue capacità se necessita di tempi più lunghi per abituarsi al vasino. 4. OSSERVARE I SEGNALI

Cerchiamo di cogliere i segnali: quando inizia ad avvertire lo stimolo, annuncia l’intenzione o quando cerca di togliersi il pannolino appena fa pipì, allora significa che è prossimo ad un buon controllo della vescica. 5. ASCOLTARE IL BAMBINO

Concentriamoci sul nostro bambino, ‘ascoltiamolo’ e non affidiamoci alle ‘ricette’ pronte o ai consigli di internet. 6. PORTARE PAZIENZA

Adottiamo l’arma della pazienza: i programmi sprint che promettono risultati veloci spesso generano ansia e stress, nemici assoluti dello spannolinamento. 7. IMPARARE GIOCANDO

Adottiamo una modalità giocosa, ad esempio insegnando al bambino a bagnare una paperella nel vasino. 8. DARE L’ESEMPIO PRATICO

Cerchiamo di essere di esempio, mettiamo a volte il vasino anche in bagno e spieghiamo al bambino a cosa servono tutti quei ‘vasi’, per gli adulti e per i bambini. 9. AVERE FIDUCIA

Al primo posto mettiamo la fiducia nelle sue capacità e applaudiamo ogni progresso che fa nella giusta direzione. 10. CHIEDERE CONSIGLIO

Consultiamoci con il pediatra nel caso di dubbi o difficoltà. Sul sito www.bingbunny.com, perché usare il vasino… è una cosa da Bing!

LE BUONE ABITUDINI

Il progetto del Decalogo per lo spannolinamento si inserisce nel più ampio progetto Le buone abitudini: una campagna di sensibilizzazione e promozione di buone pratiche per la crescita sana e serena dei bambini iniziata nel 2023 grazie a Bing, la Società Italiana di Pediatria e Assonidi.

Oltre 11 mila pediatri su tutto il territorio nazionale, circa 450 strutture per l’infanzia tra asili nido e scuole materne, centinaia di migliaia di famiglie con bambini in età 0-6 che seguono Bing su Rai e su tutte le principali piattaforme multimediali, sono coinvolti in questo progetto di sensibilizzazione su argomenti quali la nutrizione, l’importanza del gioco all’aria aperta, le principali regole di igiene e cura del bambino, l’importanza del sonno, la paura dei dottori e degli ospedali e molto altro.