Buoni risultati per Lindt & Sprüngli: il colosso del cioccolato regge l’impatto dell’aumento del cacao e cresce

L’aumento del prezzo del cacao a livello mondiale ha spinto al rialzo i prezzi di tutte le aziende dolciarie che si occupano di trasformare la “preziosa” materia prima e tra queste c’è anche Lindt & Sprüngli, la multinazionale svizzera con un importante braccio operativo nel Varesotto che, però, sembra aver risposto più che bene anche a questa complicazione di mercato.

L’azienda, infatti, ha registrato ancora una volta un primo semestre di successo nel 2024, aumentando il fatturato del +7,0% a 2,16 miliardi di franchi svizzeri in termini organici.

Questo aumento, per l’appunto, è stato sostenuto da aumenti di prezzo a una cifra media nella prima metà dell’anno per compensare l’aumento dei prezzi del cacao nonché, spiega l’azienda, “da una solida crescita del volume/mix del +0,9%. Il Gruppo è fiducioso di poter raggiungere gli obiettivi annunciati per l’intero anno 2024, con una crescita delle vendite nell’ordine del 6-8% e un aumento del margine EBIT di 20-40 punti base all’anno”.

Il segmento Europa ha registrato una crescita positiva

Secondo la comunicazione aziendale sui conti della multinazionale svizzera il segmento “Europa” nel primo semestre ha incrementato le vendite organiche del +9,3% che equivale a 1,07 miliardi di franchi. La crescita è stata più evidente in Francia, Regno Unito ed Europa centrale e orientale, con crescite a doppia cifra. Anche Italia, Germania e Svizzera continuano a registrare una solida crescita.

Focus sulla sostenibilità

Lindt & Sprüngli continua a fare progressi nell’attuazione della sua strategia di sostenibilità. Dal 2020 le fave di cacao che utilizza provengono al 100% dal Lindt & Sprüngli Farming Program o da altri programmi di sostenibilità. Entro il 2025 l’obiettivo dell’azienda è che anche i prodotti a base di cacao, compresi il burro e la polvere di cacao, siano ottenuti al 100% attraverso programmi di sostenibilità, grazie ai suoi continui investimenti.

L’esplosione dei prezzi del cacao

Quest’anno il prezzo del cacao ha raggiunto livelli record a causa di una combinazione di fattori. Le condizioni climatiche estreme, con il fenomeno El Niño che ha causato piogge abbondanti seguite da caldo intenso, hanno danneggiato gravemente i raccolti in Ghana e Costa d’Avorio, principali produttori mondiali​. Inoltre, malattie come la Cocoa Swollen Shoot Virus Disease hanno ridotto ulteriormente la produzione​. La speculazione finanziaria ha amplificato l’aumento dei prezzi, mentre la deforestazione e la perdita di terreni coltivabili hanno aggravato la situazione​​. Un mix di fattori che combinati con la crescente domanda di cioccolato nei paesi occidentali ha contribuito a mantenere alta la pressione sui prezzi, portando il cacao a superare i 10.000 dollari per tonnellata, con un incremento del 231% rispetto all’anno precedente​