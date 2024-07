Cade da 8 metri e muore infilzato in una cancellata in provincia di Lecco

Morto infilzato dai ferri della cancellata: è successo in provincia di Lecco e sono in corso accertamenti per comprendere la precisa dinamica dell’accaduto.

Il fatto è avvenuto mercoledì mattina circa 20 minuti prima delle 11 in via Campanile, nel centro della frazione di Beverate, comune di Brivio (Lc).

Qui il 118 è intervenuto per una dinamica ancora in corso di accertamenti: una persona caduta da tetto su di una cancellata sottostante (altezza stimata 6/8 metri circa). Attualmente non è noto se si tratti di un infortunio domestico o lavorativo, o altro.

Sta di fatto che i sanitari dell’automedica poi raggiunta anche da un secondo mezzo di soccorso avanzato non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri cui sono affidati i rilievi di rito e i primi accertamenti.

Un fatto analogo era accaduto a Cuvio qualche anno fa quando un anziano precipitato dai piani superiori di una casa di riposo morì in seguito alle ferite riportate (vicenda che ha avuto recentemente sviluppi processuali).