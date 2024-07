Cade da un dirupo a Colmegna, salvato dai vigili del fuoco di Luino

Un uomo di 62 anni è scivolato da un dirupo in zona Colmegna, in comune di Luino. È successo alle 14.30 circa di sabato 6 luglio.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Luino con i Saf (Soccorso alpino fluviale) da Varese, intervenuti in via della Vittoria. L’uomo sarebbe scivolato per poi rimanere bloccato: è stato recuperato e trasportato in ospedale a Luino in condizioni non gravi.