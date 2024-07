CAV Coabitiamo Festìna Lente: un modello innovativo di ospitalità a Casorate Sempione

Inaugurato nel 2023, il CAV Coabitiamo Festìna Lente a Casorate Sempione è un esempio di come il turismo possa fondersi con una vita fatta di condivisione e comunità all’interno di un progetto unico di cohousing. Questa casa vacanze, parte del progetto di coabitazione Festina Lente nato nel 2020, è stata inoltre selezionata come Official Point del progetto #VareseDoYouBike, promosso dalla Camera di Commercio di Varese, per i servizi che offre ai turisti che vogliono visitare il Varesotto a bordo di una bicicletta.

Un approccio innovativo alla coabitazione

CAV Coabitiamo si distingue per il suo approccio innovativo alla vita comunitaria. La struttura ospita individui e famiglie che condividono spazi comuni come cucina e soggiorno, promuovendo un’esistenza basata sulla solidarietà, socialità e collaborazione. Questo modello di convivenza non solo offre vantaggi economici e permette una riduzione degli sprechi, ma incoraggia anche la formazione di legami umani profondi, riportando in vita momenti di condivisione tipici delle generazioni passate.

Servizi moderni e accoglienti

L’edificio, completamente ristrutturato nel 2023, offre un ambiente pulito, curato nei dettagli e dotato di tutte le comodità moderne in una zona tranquilla e rilassante. Ogni camera è fornita di chiave personale, garantendo agli ospiti privacy e sicurezza. I servizi includono riscaldamento autonomo, lavatrice, TV, Wi-Fi e uno spazio di lavoro dedicato, oltre a parcheggio gratuito e colonnina di ricarica per auto elettriche.

Un paradiso per i ciclisti

Rispondendo alle esigenze dei ciclisti, il CAV offre un deposito sicuro per biciclette, un angolo attrezzato per piccole riparazioni, e una zona per il lavaggio delle bici. Informazioni dettagliate, cartine e tracciati per escursioni in bici sono disponibili per esplorare i percorsi più pittoreschi della provincia, rendendo questa casa vacanze un punto di riferimento per i turisti in bicicletta.

Contatti e ulteriori informazioni

Per scoprire di più su CAV Coabitiamo Festìna Lente o per pianificare una visita, è possibile visitare il profilo Facebook di CAV Coabitiamo o consultare la mappa per la direzione su Google Maps.