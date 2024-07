Caverzasi e Rosa: doppio arrivo in casa Varesina

Prosegue senza sosta il mercato in casa Varesina. Dopo le prime conferme e i primi colpi di mercato, la società rossoblù nelle scorse ore ha comunicato altri due tesseramenti di valore.

Il primo è stato il centrocampista classe 2003 Samuele Rosa.

Centrocampista centrale classe 2003, Samuele ha giocato l’ultima stagione con la maglia della Folgore Caratese, collezionando 19 presenze e 1 gol. Nonostante la giovane età conta già oltre 70 presenze in D, grazie alle esperienze con Sammaurese e Fanfulla.

Per la difesa invece arriva un bel colpo d’esperienza: Denis Cavenzasi. Il centrale classe 1994 arriva da una lunga esperienza in Serie C dove nell’ultimo anno ha vestito la maglia della Pro Sesto.

Espertissimo difensore comasco classe 1994, giocatore da oltre 120 presenze nei professionisti e da più di 80 in Serie D, Denis ha vestito le maglie di Pro Sesto, Renate, Monza e Caronnese

Dando uno sguardo anche alla quota under, la Varesina ha confermato due giovani che già nella passata stagione hanno assaggiato la categoria: l’attaccante classe 2006 Aurelio Isufi e il centrocampista del 2007 Matteo Buzzetti.

In uscita invece due capisaldi della passata stagione: l’attaccante Carlo Manicone e il centrocampista Roberto Grieco sono passati al Piacenza.

Con il passare dei giorni invece si riducono le speranze di rinnovare altri protagonisti della passata stagione, con Christian Gatti e Marcelo Orellana Cruz i profili più richiesti anche in Serie C.