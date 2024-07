Cento scout da Varese a Verona per i 50 anni di Agesci con la Route Nazionale

Da giovedì 22 a domenica 25 agosto si terrà la Route Nazionale degli scout, evento al quale parteciperanno 18mila capi scout da tutta Italia, e di questi un centinaio sono di Varese. (Foto di Daniele Tavani, dalla pagina Facebook Agesci)

«Numerosi sono gli obiettivi di questo incontro, dal coinvolgere i capi dell’Associazione in un’esperienza motivante che possa regalare un tempo di qualità e nuovi contenuti per l’educazione, all’offrire un’occasione unica di confronto sugli orientamenti educativi e sociali attuali», queste le parole dei Presidenti del Comitato nazionale AGESCI Roberta Vincini e Francesco Scoppola in merito all’edizione di quest’anno, che vede coinvolti 18mila capi scout da tutta Italia.

Tra questi circa un centinaio vengono proprio da Varese, e a spiegarcelo è Erika Floridi, una dei responsabili della Zona di Varese: «Da Varese siamo circa un centinaio, per la precisione 92 sono i capi scout e gli altri sono parte dell’organizzazione, che come gli altri, si sono uniti per dare un contributo ed un sostegno durante lo svolgimento dell’evento».

Un numero piuttosto ragionevole, considerando che in totale i capi scout che provengono dalla Lombardia sono 1800. Un altro dato estremamente interessante riguarda anche il numero dei volontari, che sono sempre in continuo aumento: ad oggi si è arrivati a circa 500. Tra questi ci sono ancora tanti ex scout, che continuano ad aiutare il prossimo.

“Generazioni di felicità”: il tema scelto per l’edizione 2024

Come si è arrivati a proporre proprio il tema legato alla felicità? Una scelta piuttosto interessante, che va a scontrarsi con il negativismo che viviamo tutti i giorni: «È partito tutto pensando alle beatitudini, poi grazie al lavoro del team nazionale, si è arrivati a declinare il tema su otto tipi di felicità», spiega Erika.

La manifestazione infatti sarà un grande momento di riflessione collettiva, dove si avrà la possibilità di confrontarsi con gli altri. Quattro giorni per partecipare a circa 64 eventi con lo scopo di analizzare la realtà che ci circonda e le sfide che le nuove generazioni devono affrontare un giorno dopo l’altro.

Proprio per questo, gli ospiti scelti per quest’anno sono veramente molti e d’eccezione: tra questi Fra Paolo Benanti, Presidente della Commissione sull’AI della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Non mancheranno gli esponenti della cultura, dalla regista e sceneggiatrice Alice Rohrwacher alla rettrice della Scuola di Sant’Anna di Pisa, Sabina Nuti, fino agli scrittori Fabio Geda ed Enrico Brizzi. Molto presente anche l’associazionismo da Emergency a Libera con Don Luigi Ciotti, poi Mario Giro della Comunità di Sant’Egidio e Rosario Maria Gianluca Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana.

Viaggiare rispettando l’ambiente e non solo

Le sfide logistiche durante l’organizzazione dell’evento sono state molte, a partire dal numero di partecipanti, che quest’anno ha toccato cifre record, fino a progettare gli spostamenti delle persone.

L’85% dei capi raggiungerà Verona viaggiando in treno, con un risparmio di emissioni di CO2 del 70% circa rispetto ad altri mezzi di trasporto. Anche la scelta dei pasti serviti, provenienti da una dieta vegetariana, insieme all’utilizzo di stoviglie biodegradabili, contribuirà a contenere l’impronta carbonica che sarà generata dall’evento.