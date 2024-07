Chiude per lavori lo svincolo di Melegnano sull’autostrada A1

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiuso lo svincolo di Melegnano, in uscita per chi proviene da Milano, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 12:00 alle 14:00 di lunedì 8 luglio;

-dalle 21:00 di lunedì 8 alle 5:00 di martedì 9 luglio;

-dalle 11:00 alle 13:00 di martedì 9 luglio;

-nelle quattro notti di martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 luglio, con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di San Giuliano Milanese, sulla stessa A1, o allo svincolo di Val Tidone, sulla A50 Tangenziale ovest di Milano.