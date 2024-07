Collage e autoritratto con Chiara Dattola. Workshop alla Piccola Galleria del Disegno a Cuvio

La Piccola Galleria del Disegno a Cuvio, nella Sede di GaEle, ospita il workshop che si terrà il 13 luglio 2024 presso. Il titolo è “ME di carta” e sarà una giornata di collage e di autoritratto inventato dedicato ad adulti e ragazzi sopra i 18 anni, tenuto dall’illustratrice Chiara Dattola nell’ambito del progetto didattico Small Academia (small@chiaradattola.com) presso la piccola Galleria del Disegno – Via XXV Aprile, 22 – Cuvio (VA).

Il collage è una tecnica molto fisica e molto divertente, ma soprattutto è fatta di istinto ed emozioni. La proposta che Dattola volge ai partecipanti, per esperire questa tecnica, è il guardarsi allo specchio. Ovvero, creare un autoritratto avventuroso e surreale di sé, un’immagine con cui ci si rispecchia, libera da vincoli anatomici ma piena di espressività, sotto la supervisione di Chiara Dattola. “Quali colori mi appartengono in questo momento, come mi sento io? Chi sono io e cosa voglio essere. Lo sarò? Quali passioni mi muovono? Di cosa sono fatto?”

La giornata è strutturata in due turni: 10 – 12.30 | 14.30 – 17.00

La partecipazione è ad iscrizione e il corso chiude ai 15 iscritti per turno,

Non è richiesta nessuna conoscenza di disegno né di anatomia. Per informazioni, scrivere una maila gaeledizioni@gmail.com

Al termine del Workshop sarà inaugurata la mostra “Demoni, geni e figure notturne”, con alcuni originali di Chiara Dattola, visitabile fino al 27 luglio 2024.

Chi è Chiara Dattola

Chiara Dattola si definisce una visual storyteller e vive fra Milano e Parigi. Lavora nel campo della comunicazione visiva e dell’illustrazione dal 2000. Ha pubblicato una cinquantina di libri per bambini e ragazzi in Italia e all’estero, le sue illustrazioni sono oggetto di mostre personali e collettive. Pubblica regolarmente con la stampa straniera, soprattutto francese. In Italia vanta una lunga collaborazione con il settimanale Internazionale. Dal 2021 fa parte dell’iniziativa {contributive} come membro attivo del collettivo francese, nonché come illustratrice ufficiale. Dal 2022 ha fondato il suo progetto didattico destinato sia agli adulti, sia ai bambini, SMALL ACADEMIA | scuola di disegno e immaginazione. I corsi si prefiggono di far esperire ai partecipanti tecniche artistiche o il disegno, e allo stesso tempo di prendersi per mano e raccontarsi cose di loro stessi.