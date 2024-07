Comasca, 47 anni, un chilo di hascisc in casa: arrestata dagli agenti della Mobile

Vecchia conoscenza ella polizia di Como, quello sì. Ma forse gli agenti non si aspettavano di trovarle in casa un chilo di hascisc.

Gli agenti della questura lariana ieri pomeriggio, martedì, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una 47enne comasca con svariate segnalazioni per detenzione di droga a suo carico, trovata in possesso di circa 1 kg di hashish. Durante uno dei molteplici servizi a contrasto della recrudescenza del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, la squadra Mobile di Como ha osservato i movimenti di una donna, dipendente in un ospedale cittadino.

Gli accertamenti dei poliziotti, indicavano la 47enne sia come assuntrice e sia dedita allo spaccio, così dopo un breve controllo dei suoi movimenti, gli agenti hanno deciso di procedere ad un’ispezione personale.

La prima ispezione non ha portato ad alcun riscontro, quindi è stato esteso il controllo anche alla sua abitazione di Como, perquisizione che ha permesso di rinvenire circa 1 kg di hashish. In particolare, nascosti in un mobiletto del bagno gli agenti hanno rinvenuto 3 panetti di hashish del peso di circa 3 etti, la successiva ispezione nel garage ha invece consentito di scovare altri 650 grammi della stessa droga nascosta tra gli scaffali.

La donna è stata quindi portata in Questura e identificata con precisione, è stato avvisato il Pm di turno che ha disposto l’arresto e il processo con il rito del direttissimo