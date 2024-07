Come sta il lago di Varese? A Gavirate l’annuale evento che apre la stagione estiva

Come sta il lago di Varese? Come procede l’intervento di risanamento avviato da regione con il coinvolgimento dei comuni lacustri?

Sabato 6 luglio, nell’area feste della Pro Loco a Gavirate, si terrà l’annuale giornata-evento sul progetto di risanamento del lago di Varese, portato avanti da Regione Lombardia in questi anni, insieme a tutti i partner e gli enti locali che hanno aderito all’AQST (Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale).

Una mattinata divisa tra interventi istituzionali e iniziative ludiche con la “Run for the Lake“, non competitiva individuale o a staffetta, e con, al termine, la degustazione di piatti pesce di lago per i partecipanti all’incontro offerta da Alfa. Saranno presenti il presidente di Regione Attilio Fontana, l’assessore lombardo all’ambiente e clima Giorgio Maimone e i rappresentanti dell’Accordo AQST. Nella tensostruttura sarà èossibile visitare anche la mostra fotografica a cura di Armando Bottelli.

La giornata coincide, tradizionalmente, anche con l’avvio della stagione balneare del bacino.

Il Comune di Varese autorizzerà i bagni nelle spiagge della Schiranna dove l’acqua è stata promossa a pieni voti nel corso dell’ultimo controllo effettuato da Ats Insubria. I rilievi di metà giugno indicano una bassissima presenza di elementi inquinanti di tipo batterico.

Anche il Comune di Bodio Lomnago, alla luce dei risultati più che positivi dei rilevamenti effettuati lunedì scorso, si appresta a pubblicare l’ordinanza che apre la stagione. Rimane, invece, vietata la balneazione a Biandronno dove il sindaco Prorotti già si era espresso in termini negativi anche a causa del cantiere che interessa la zona del trampolino. Anche Cazzago Brabbia ha deciso di mantenere vietate ai bagnanti la sua costa mentre Gavirate sta valutando il da farsi anche alla luce del livello del lago che è ancora molto alto e invade parzialmente la passeggiata.

Il Programma della giornata di sabato 6 luglio

9.15

Partenza corsa non competitiva “Run for lake Varese” offerta da Ecorun Varese e Acinque.

9.30-10.00

Apertura lavori e saluti istituzionali.

10.00-10.45

Relazione tecnica sull’avanzamento dell’AQST: Quinto anno di attività e Focus di approfondimento.

10.45-11.45

Interventi da parte dei partecipanti. Modera: Matteo Inzaghi – Rete55.

12.00

Premiazioni gara di corsa.