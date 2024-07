Commercialista e nuotatore, il varesino Giorgio di Ronco vince 3 ori ai Campionati Europei Master

Di mestiere fa il commercialista, ma la sua passione da sempre è il nuoto. Da giovane è stato un agonista e ha disputato diversi campionati italiani, in età matura ha riscoperto l’attività in vasca e ha vinto i campionati Europei a Belgrado. L’atleta in questione è Giorgio Di Ronco (al centro nella foto con la medaglia d’oro), conosciuto a Varese per la sua attività lavorativa (il suo studio è nella centralissima via Volta).

Ai Campionati Europei di nuoto Master di Belgrado nella categoria M65 ha conquistato 3 titoli europei con altrettanti record italiani nelle tre gare del dorso, 50 (33”76), 100 (1’15”64) e 200 2147”14).

Nuota sotto i colori della DLF Nuoto Livorno, una scelta maturata negli anni, come ci racconta lui stesso: «Da giovane nuotavo con la Varese Nuoto, mi allenavo tutti i giorni e ho partecipato a diversi campionati italiani. Era una passione forte ed è rimasta, con qualche pausa qui e là negli anni per via di stanchezza, lavoro e famiglia (è sposato e ha due figli). Dopo aver finito l’attività agonistica ho giocato per qualche anno a pallavolo prima di tornare in vasca a 38 anni, nei campionati Master: allora c’era un movimento importante a Varese, con la Varese Olona Nuoto. Eravamo 45 atleti, poi la società decise di puntare su altro, in particolare sulla pallanuoto, e le ore per noi si ridussero drasticamente, così il gruppo si sciolse. Qualcuno andò alla Robur&Fides, altri a Busto Arsizio. Nel 2008 ho ripreso e ho scelto io dove andare, questa volta con il Nuoto Club Milano dove c’erano miei avversari forti e atleti di livello internazionale come Giovanni Franceschi, con cui formammo una staffetta formidabile. Dopo vari titoli e record, decisi di smettere e poi ricominciare dopo il Covid, nel 2022, questa volta con la DLF Nuoto Livorno: a loro mancava un dorsista di livello, così mi sono aggregato e ci siamo tolti diverse soddisfazioni, come il record europeo ai Campionati Europei Master di Nuoto di Roma dell’anno scorso e tante altre vittorie prestigiose. Quest’anno ho puntato sulle gare in singolo e questi ori sono delle belle soddisfazioni».

Riuscire ad allenarsi e coniugare famiglia e lavoro non è certo semplice per un professionista come Di Ronco: «A giugno ci sono diverse scadenze importanti e trovare il tempo per andare in vasca non è semplice, ma sono riuscito a crearmi gli spazi necessari per fare tutto – racconta -. Ringrazio lo staff della Robur&Fides di Varese, un team di allenatori giovani, molti ex nuotatori di livello, che mi hanno supportato alla grandissima. Per questi campionati mi sono allenato quattro volte alla settimana. La tecnica c’è da quando ero giovane, il resto lo fanno l’impegno e la passione».