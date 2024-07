Commozione a Caiello ai funerali di Antonello Rota

(Immagini e video di Francesco Miseo)

Il mondo degli appassionati di storia si è stretto nella chiesa di Caiello a Gallarate per salutare un’ultima volta Antonello Rota: presidente del Carosello storico Tre Leoni venuto a mancare nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 giugno. Per il suo impegno nella divulgazione della storia italiana, in particolare del Risorgimento, attraverso rievocazioni storiche accurate, Rota era stato nominato nel 2015 cavaliere della Repubblica.

In tanti hanno partecipato alla funzione, incluso il sindaco di Magenta Luca Del Gobbo, insieme al presidente della Pro Loco di Magenta Pietro Pierrettori, che per anni hanno collaborato insieme ad Antonello Rota nella realizzazione della rievocazione della storica battaglia risorgimentale.

«Antonello Rota è stato un grandissimo amico della città di Magenta e dell’Italia – ricorda il primo cittadino Del Gobbo -. Con lui ho vissuto due grandi momenti: i 150 anni della battaglia di Magenta, che abbiamo ricordato con una rievocazione con oltre 500 figuranti nel 2009 e poi i 150 anni dell’Unità d’Italia nel 2011, quando Antonello ha deciso di sposarsi proprio a Magenta, tutti in uniforme storica. Vogliamo continuare a tenere in vita la rievocazione anche nel suo ricordo».

«Da 31 anni Antonello e io abbiamo fatto insieme la nostra parte nell’organizzazione della rievocazione – aggiunge Pierrettori -. Era il mio punto di riferimento, eravamo come fratelli. Antonello era una persona pura, buona, dal grande entusiasmo e sempre disponibile. ».