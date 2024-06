Addio Antonello Rota, raccontava il Risorgimento italiano in uniforme

Lutto per gli appassionati di storia, nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 giugno è scomparso Antonello Rota. Storico di Gallarate e presidente del Carosello storico Tre Leoni, Rota è stato un punto di riferimento in provincia e in tutta Italia per la sua conoscenza e il suo impegno nel far conoscere il passato del nostro paese attraverso le rievocazioni storiche.

Antonello Rota è stato a lungo presidente del Carosello storico Tre Leoni: associazione di Somma Lombardo nata dalla Compagnia Avancarica Tre Leoni, un gruppo di appassionati della storia italiana (e soprattutto degli eventi del Risorgimento) fondato il 13 gennaio 1981.

Da oltre trent’anni, l’associazione guidata da Rota si dedica allo studio delle armi, delle uniformi, degli equipaggiamenti e di come si sono evoluti nel tempo i modi di far fuoco. Tutti elementi riprodotti con attenzione e precisione grazie alle informazioni conservate nelle pubblicazioni dell’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito.

Tante le iniziative a cui il Carosello storico Tre Leoni ha partecipato: dalla commemorazione del Centenario della morte di Garibaldi a Roma nel 1982, alla Battaglia di S. Martino, di S. Fermo, Palestro, Bezzecca, alla Sagra del Castello della sua Città natale, Somma Lombardo, alle Battaglie di Magenta, Pastrengo e Novara.

Ed è proprio come riconoscimento del suo impegno nel divulgare la storia italiana dal primo tricolore all’età contemporanea, che nel 2015 Antonello Rota ha ricevuto l’onorificenza di cavaliere della Repubblica.