Completata la “grande curva” sul Sempione per far spazio ai binari della ferrovia di Malpensa

Nel fine settimana scorso è stato completato lo spostamento del binario “pari” della linea del Sempione, vale a dire quello in direzione Nord-Ovest, verso Domodossola, nel tratto tra Gallarate e Casorate Sempione.

Il binario “dispari” – vale a dire quello in direzione Milano – era stato spostato nel dicembre scorso, sempre con una interruzione del traffico per tre giorni e due notte.

In sostanza il doppio binario perfettamente rettilineo della linea del Sempione è stato spostato su una nuova sede per consentire di creare una sorta di “ansa”. Questo serve a creare lo spazio da cui – uscendo da una galleria sotterranea – “emergeranno” nel 2025 i binari della nuova linea da/per Malpensa. (Nella foto di apertura si riconoscono i due nuovi binari ai lati e al centro il binario “pari” dismesso, che sarà sostituito dai nuovi binari da/per Malpensa

In questo modo i treni da Malpensa potranno immettersi sulla linea del Sempione verso Gallarate senza intersezioni a raso che interrompono il traffico della ferrovia del Sempione in direzione Domodossola. Facendo un parallelismo con un incrocio stradale, il nuovo bivio assomiglia a una intersezione autostradale in cui ci si immette nel flusso di traffico senza interrompere il flusso dell’altra direzione di marcia, come avverrebbe in un incrocio normale.

Una fase dei lavori, con la creazione della sede per il nuovo binario poi posato nello scorso fine settimana (foto Salc spa)

La nuova ansa prevede una riduzione di velocità dei treni da/per Domodossola. Esiste già la galleria del tracciato da Malpensa e nei prossimi mesi saranno poi posati i binari da/per l’aeroporto, con relativi scambi per l’immissione nei due binari del Sempione. Il punto sarà anche “confine” tra due gestori: i binari per Malpensa sono infatti di FerrovieNord, mentre quelli della linea del Sempione sono di Rfi (gruppo Fs).

Lavori sulla linea aerea per l’attivazione del binario, pomeriggio di domenica 28 luglio 2024

Tutti i lavori sono affidati alla Salc, che ha l’appalto per la nuova ferrovia diretta a Malpensa. La nuova linea dovrebbe aprire a fine 2025, a seguito dell’attivazione saranno riorganizzati i servizi locali e veloci per l’aeroporto.