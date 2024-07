Comunità Montana Valli del Verbano ottiene 80mila euro per la conservazione della biodiversità

Comunità Montana Valli del Verbano si è classificata al settimo posto nella graduatoria del Bando Pubblico “National Biodiversity Future Center“ per la selezione di proposte progettuali votate alla conservazione naturalistica del territorio. Una opportunità, quella data dal Ministero dell’Università e della Ricerca, finalizzata al monitoraggio, preservazione, valorizzazione e ripristino della biodiversità in aree protette. Il bando attinge alle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il progetto presentato dall’Ente con sede in via Asmara ha ottenuto un finanziamento di oltre 80 mila euro e prevede il monitoraggio degli habitat forestali nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) delle valli del Verbano. Risorse che daranno vita ad azioni specifiche con un obiettivo primario: quello di monitorare lo stato di salute degli habitat forestali, individuare eventuali minacce alla biodiversità e implementare strategie efficaci per la sua conservazione.

Il progetto prevede una serie di attività di monitoraggio che coinvolgeranno esperti e ricercatori nel campo della biologia e della gestione ambientale, con l’obiettivo di raccogliere dati dettagliati sulla flora e la fauna locali, valutare lo stato di conservazione degli habitat e identificare le principali minacce. I risultati di questo monitoraggio saranno fondamentali per la definizione di interventi di conservazione e ripristino degli ecosistemi forestali nelle valli del Verbano.

Per Comunità Montana Valli del Verbano, il finanziamento ottenuto rappresenta l’opportunità di contribuire in modo significativo alla protezione della biodiversità e alla promozione di pratiche sostenibili, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e dell’Unione Europea.

Simone Castoldi, Presidente di Comunità Montana Valli del Verbano: «Un altro risultato positivo portato a casa dal nostro Ente. La valorizzazione e il ripristino della biodiversità in aree protette, così come la cura e la conservazione del patrimonio forestale, è un obiettivo primario di Comunità Montana Valli del Verbano. Voglio sottolineare ancora una volta l’ottimo lavoro fatto dagli uffici con la presentazione di questa candidatura e l’ottenimento di queste importanti risorse».