Con l’hashish nei pressi del nuovo McDonald’s di Luino, due 17enni nei guai

Pizzicati a spacciare nei pressi del nuovo McDonald’s di Luino. Due ragazzi di 17 anni sono stati individuati dagli agenti della Polizia di Stato di Luino nel pomeriggio di venerdì 5 luglio.

I due, italiani e residenti nel Luinese, stazionavano a bordo di un’autovettura elettrica nei pressi del locale quando, notati da una pattuglia, hanno mostrato evidenti segni di nervosismo e tentato di allontanarsi. Sottoposti ad un controllo sono stati sorpresi in possesso di circa 12 grammi di hashish e di un “cilum” per consumarlo, prontamente sequestrati.

Dopo essere stati riaffidati ai genitori, appositamente convocati in ufficio dagli agenti, sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Nei confronti del conducente della “minicar”, inoltre, è scattato il ritiro della patente di guida per minorenni tipo AM.