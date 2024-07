Concerto d’estate al castello visconteo di Jerago

La sera di sabato 13 luglio 2024 alle ore 21 il suggestivo scenario del Castello Visconteo di Jerago si animerà con le note del “Concerto d’estate”, organizzato dal Corpo Musicale “S. Cecilia” di Jerago APS. Questo evento, patrocinato dal Comune di Jerago con Orago, rappresenta un’occasione unica per immergersi nella musica di qualità, in un ambiente storico e affascinante.

Il programma e gli artisti

Il concerto vedrà protagonista il Corpo Musicale, ma con la partecipazione di altri due interpreti d’eccezione: la soprano Stefania Bardelli, il baritono Antonio Pugliano. La voce introduttiva sarà Stefano Ravasi e la direzione artistica è affidata al maestro Silvano Scaltritti, noto per la sua competenza e sensibilità musicale. Il programma della serata promette di essere vario e coinvolgente, spaziando tra brani classici e moderni, tutti eseguiti con grande maestria.

La cornice storica del Castello Visconteo

Il Castello Visconteo di Jerago, location dell’evento, è un antico maniero risalente al medioevo, che conserva intatto il fascino e l’eleganza di un tempo. Costruito come fortificazione difensiva, il castello è stato nei secoli teatro di numerosi eventi storici e culturali.

Oggi, il castello è un simbolo della comunità locale. Le sue mura, cariche di storia, e i suoi ampi giardini offrono uno sfondo perfetto per eventi culturali come il “Concerto d’estate”.

Informazioni utili

In caso di maltempo, il concerto si terrà presso il Teatro Auditorium di Jerago, garantendo così che nulla possa rovinare questa serata speciale. Per rimanere aggiornati su eventuali cambiamenti e per maggiori informazioni, è possibile seguire le pagine social del Corpo Musicale “S. Cecilia” di Jerago su Facebook (@bandadijerago) e Instagram (@santaceciliajerago).

Il “Concerto d’estate” è un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della musica e per coloro che desiderano vivere una serata all’insegna dell’arte e della cultura in una location unica e suggestiva.