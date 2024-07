Confalonieri, Castelletto e Robbiati: la Castellanzese cala il tris

Inizia con un tris il calciomercato della Castellanzese. La società neroverde, con l’apertura dei nuovi tesseramenti, nel giro di poche ore ha comunicato l’accordo con tre nuovi giocatori. Si tratta di un difensore e due centrocampisti, tutti profili di rilievo per la Serie D, pronti sin da subito per essere protagonisti nello scacchiere di mister Corrado Cotta.

Il primo annuncio è stato quello del centrocampista Eros Castelletto. Classe 1995, ha giocato in Serie C con Gubbio e Pordenone prima di diventare un esperto della Serie D con Pro Settimo, Borgosesia, Chieri, Gozzano, Vado e nell’ultima stagione Real Calepina. Esperienza e carisma per la mediana neroverde, che nel giro di poco ha accolto anche il classe 2001 Edoardo Confalonieri. Per lui in precedenza esperienze importanti in categoria con Gozzano, Legnano, Fanfulla prima di Folgore Caratese e Tritium.

Per la difesa è invece arrivato Andrea Robbiati. Classe 2002, profilo giovane ma già con un passato importante con le maglie di Legnano, Varesina e Sangiuliano.

Tre colpi per aprire il mercato che vanno a sommarsi alle conferme importanti messe a segno nelle scorse settimane (leggi qui): una spina dorsale formata dal portiere Cristopher Poli, dal difensore Alessio Bernarsi, la mezzala Stefano Boccadamo e la coppia d’attacco formata da Roberto Colombo e Mario Chessa.

Un’ottima base dalla quale partire per un campionato di buon livello, cercando di evitare le sofferenze della passata stagione.