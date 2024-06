Tempo di conferme in casa Castellanzese: 5 rinnovi per i neroverdi

Dopo una stagione travagliata, la Castellanzese è riuscita a salvarsi vincendo il playout contro Legnano (0-5) grazie alla tripletta di Mario Chessa. Per la stagione 2024-25 i neroverdi hanno deciso di firmare come allenatore Corrado Cotta dopo la stagione positiva alla guida del Città di Varese; un ritorno a casa per il mister dopo la stagione 2021-22 che si è conclusa con la disputa dei playoff.

Per quanto riguarda la rosa, sono arrivati dei rinnovi importanti per per la prossima stagione.

Alessio Bernardi, difensore classe 1997, ha disputato ben 32 partite durante la sua prima stagione con questa maglia segnando anche una rete; la società lo considera un pilastro della difesa ed ha deciso di confermarlo.

Roberto Colombo, attaccante classe 1997, in 22 partite disputate è andato a segno 4 volte; la sua storia con la Castellanzese in questo modo prosegue, dopo un passato da capitano che si concluse con la vittoria dei playoff di serie D.

Stefano Boccadamo, mezz’ala classe 1999 dopo una buona stagione in neroverde vuole confermarsi; la squadra di Castellanza punta molto su di lui anche vista la crescita dimostrata quest’anno.

Mario Chessa, bomber classe 1993, ha appena concluso l’ennesima grande stagione con 9 reti all’attivo in 22 presenze; l’eroe della Castellanzese che durante la stagione 2020-21 aveva messo a segno 36 gol portando alla vittoria dei playoff di serie D, ha deciso di rinnovare per un’altra stagione.

Christopher Poli, portiere classe 2005, ha esordito con la prima squadra il 7 maggio 2023; dopo aver difeso la porta ben 18 volte nel corso di questa stagione, la società ha deciso di puntare sul giovanissimo portiere ancora per una stagione.