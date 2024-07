Cosa ci vogliono dire le statue Moai di Urbansolid in giro per Busto Arsizio

Le quattro grandi statue in vetroresina raffiguranti i Moai dell’Isola di Pasqua, create dagli street artist Urbansolid, hanno trovato nuove collocazioni nel centro di Busto Arsizio.

Dopo essere state esposte per 15 giorni in piazza Vittorio Emanuele durante la Festa Patronale, due statue sono ora situate ai lati del portone d’ingresso delle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna, una in via Luciano Manara, vicino al Liceo artistico Candiani, e una all’ingresso del parco del Museo del Tessile su via Volta.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura guidato da Manuela Maffioli e curata dall’Associazione “TraccePerLaMeta”, rappresenta un progetto di grande valenza culturale e sociale, con un notevole impatto visivo. Questa nuova installazione segue il progetto “Get Out” realizzato dagli stessi artisti il 24 giugno dell’anno scorso sulla facciata dell’edificio delle carceri asburgiche, attualmente in fase di riqualificazione.

L’installazione, che terminerà il 15 luglio, si inserisce in un percorso artistico sui temi della sostenibilità. Questo percorso ha visto l’esposizione al Museo del Tessile e a Palazzo Cicogna di due opere di Michelangelo Pistoletto, dedicate agli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030, e della mostra di fiber art “Fiber4planet” di Elena Rizzardi, allestita alle Civiche Raccolte fino al 14 luglio.

“L’arte ha, da sempre, uno sguardo allungato sulla realtà e si fa carico di anticipare messaggi universali – sottolinea la vicesindaco e assessore Manuela Maffioli -. I Moai, i cui originali sono simboli di un popolo estinto per aver consumato le proprie risorse naturali, sono vandalizzati e imbrattati per stimolare una riflessione sull’interazione con l’ambiente e sulla consapevolezza del nostro impatto sul pianeta”.

Il percorso guidato con gli artisti

In occasione del finissage dell’installazione, gli artisti Riccardo Cavalleri e Gabriele Castellani guideranno un percorso in sei tappe, intitolato “Urban walking – A spasso in città con gli Urban Solid”. L’appuntamento è per domenica 14 luglio, con partenza alle ore 10 dal parco del Museo del Tessile. La partecipazione è libera e gratuita.

Nei mesi scorsi, i Moai sono stati esposti a Milano, a Brera e negli spazi di City Life, continuando a portare il loro messaggio di riflessione ambientale e culturale in diverse location prestigiose.