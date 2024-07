Da quest’anno al “Trì dì” di Lentate il “salto dell’oca” sarà con un’oca finta

Da quest’anno per salto dell’oca della festa Trì dì in cumpagnia a Lentate si utilizzerà un’oca finta.

A dare la conferma, dopo le critiche a cui aveva fatto anche il blitz animalista (foto in fondo all’articolo) che colpito la frazione di Sesto Calende, è l’amministrazione comunale: in accordo con il regolamento di Polizia Locale, il Club 73 modificherà infatti il folkloristico gioco che ogni estate caratterizza le estati sestesi fin dagli Anni 40. (il gioco popolare consiste nell’altare il più in alto possibile per agguantare un’oca appesa con una corda a un palo)

«Questa decisione è stata presa dopo una serie di incontri tra l’Amministrazione, il Club 73, la Pro Sesto Calende e le associazioni animaliste che nelle scorse settimane hanno scritto numerose mail al Sindaco per evitare che durante la manifestazione venisse utilizzato un animale vero» spiega con una nota l’amministrazione nel proprio bollettino settimanale.

Quest’anno la festa si svolgerà da sabato 20 a lunedì 22 luglio, tutte le forze in gioco hanno così deciso di optare per una soluzione in grado di dare continuità al momento più sentito della festa ai piedi della Chiesa di San Materno: «Il Comune, così come gli organizzatori, hanno l’obiettivo di garantire la buona riuscita dell’evento, in quanto tradizione locale e, allo stesso tempo, tutelare il rispetto degli animali. La soluzione trovata permetterà quindi di svolgere la festa senza il rischio di tensioni e polemiche, come avvenuto negli anni scorsi. La Giunta esprime il proprio ringraziamento al Club 73 per la disponibilità e l’impegno dimostrati nel trovare un compromesso che rispetti sia le tradizioni che la sensibilità nei confronti degli animali. L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare alla storica festa di Lentate, per vivere insieme momenti di gioia e condivisione».