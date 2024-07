Decoro urbano, la minoranza “interpella“ il sindaco di Cocquio Trevisago

I consiglieri di minoranza di Cocquio Trevisago Andrea Andreoli, Daria Ballarin, Vittorio Griffini e Giorgio Munaretto, hanno depositato un’interpellanza a tema “decoro urbano“, dove si parla di “condizioni generali poco consone degli spazi pubblici del Comune di Cocquio Trevisago”.

Il documento elenca una serie di luoghi oggetto dell’interpellanza:

“Gli scriventi interpellano il Sindaco e l’Assessore competente in merito a:

– esistenza, aggiornamento, completezza e stato di tutte le certificazioni di idoneità degli impianti degli edifici comunali accessibili al pubblico

– stato di degrado del centro raccolta rifiuti in uso e delle zone limitrofe

– problemi di allagamento di piazzale Tognola

– corpi illuminanti non funzionanti c/o piazza Soc. Operaia e scalinata Cocquio-Caldana

– stato di degrado e abbandono della scalinata (presenza di rovi che ostacolano il passaggio)

– esigua ed intermittente manutenzione e cura delle aree verdi (parco della Stazione, aiuole, parcheggi, cimiteri)

– presenza di inerti nelle zone immediatamente a ridosso del cimitero di Caldana a seguito dei lavori di rappezzatura effettuati

– deterioramento dei supporti per gli spazi elettorali vista l’esposizione agli agenti atmosferici da oltre 2 anni, rappresentando un evidente problema di sicurezza per la viabilità (mai rimossi da settembre 2021) oltre che di degrado e decoro. Ci aspettiamo vengano rimossi nel più breve tempo possibile, vista la cessata esigenza, da ormai di oltre un mese, per le elezioni europee.

– condizioni manto stradale di via Conti Coco a seguito dei lavori svolti nei mesi di novembre, dicembre, gennaio 2023/2024

– manutenzione e pulizia caditoie, canali di scolo e tombini raccolta acque piovane all’interno di tutto il territorio – ripristino parapetto sul tratto ciclo-pedonale in via A.M. Visconti, mancante da oltre 6 mesi. – scarsa pulizia delle vie e delle strade all’interno di tutto il territorio comunale