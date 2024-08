Cocquio Trevisago, il sindaco alla minoranza: “Scendete dalla torre d’avorio editoraile e mettetevi a lavorare”

Continua il botta e risposta fra maggioranza e minoranza a Cocquio Trevisago, dove le polemiche sollevate sulla gestione del paese lasciano trasparire una difficile dialettica fra le due componenti dell’assemblea cittadina, che si parlano a suon di note inviate alla stampa. Pubblichiamo la risposta dell’amministrazione comunale a firma del sindaco Danilo Centrella in risposta all’ultima lettera della minoranza Primavera che sisale a soli pochi giorni fa.

Nel colorato panorama della politica locale, c’è una figura mitologica che spicca per la sua tragicomica perseveranza: la Minoranza Consigliare di Cocquio Trevisago. Essa crede di poter cambiare il mondo a colpi di articoli di giornale contro il sindaco. Questi eroici paladini della carta stampata sembrano vivere in un universo parallelo, dove un articolo sul giornale è l’equivalente moderno di un’epica battaglia contro il drago. È veramente intrigante constatare come questa Minoranza attribuisca alle sue interpellanze il potere di muovere le montagne, o meglio, di far partire i lavori di manutenzione nel nostro comune!

Davvero, se avessimo saputo che bastava un loro segno per mobilitare operai e macchinari, avremmo proposto loro di scrivere la cronaca dei desideri: strade senza buche, parchi sempre verdi e, perché no, anche il bel tempo tutto l’anno! Forse, questi consiglieri dovrebbero invece considerare di scendere dalla loro torre d’avorio editoriale e partecipare attivamente alla vita politica del paese. Dovrebbero sporcarsi le mani, lavorare sodo e cercare soluzioni tangibili ai problemi della comunità. Perché la politica vera non si fa con le chiacchere.

Questi consiglieri che durante questa Amministrazione non vi si sono mai visti in Comune (se non per ritirare i sacchi dell’immondizia), saranno sorpresi nell’apprendere che l’amministrazione comunale si basa su un piano di manutenzione e interventi programmati con cura e attenzione, evidentemente a prescinder dai loro interventi sul giornale. Per altro continuiamo pure nel frattempo a goderci queste letture semi-satiriche, apprezzando il loro sforzo letterario. Altro non fanno che mettere in evidenza il nostro fattivo operato. Quindi colgo occasione per ringraziare vivamente la minoranza consigliare di Cocquio Trevisago per averci dato una mano nel sembrare più efficienti di quanto già siamo!

Danilo Centrella, sindaco di Cocquio Trevisgo