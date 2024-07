La minoranza di Cocquio Trevisago risponde al sindaco: “Le nostre sollecitazioni utili ad amministrare meglio il paese“

Il gruppo consiliare di Cocquio Trevisago Primavera in una nota «si dichiara assolutamente non soddisfatto delle risposte alla propria interpellanza sulla scarsa manutenzione dei luoghi e degrado spazi pubblici nel territorio comunale fornite in sede di Consiglio Comunale dal Sindaco, di seguito quanto dichiarato a seguire dal Consigliere Andreoli» in rappresentanza del gruppo di minoranza:

Il gruppo di minoranza Primavera si dichiara non soddisfatto della risposta in virtù di una serie di imprecisioni millantate nella nostra direzione e poi confermate nella risposta volutamente imprecisa e superficiale letta dal Sindaco. E’ affascinante come lei, Sindaco, strumentalizzi qualsiasi cosa a proprio interesse e scopo; se lei leggesse il protocollo con la stessa dedizione e attenzione con cui afferma che ci dedichiamo all’attività calligrafica, scoprirebbe che l’interpellanza è stata scritta il 5 luglio e protocollata l’8 luglio e avrebbe avuto conoscenza e competenza, prima della stampa che ha pubblicato il 9 luglio, dei contenuti della nostra. Sottolineo inoltre che, l’unica modalità per raggiungere la sua attenzione, è quella di rivolgersi alla stampa diversamente tutto viene ignorato. Lo dimostrano le iniziative e le attività che lei ha immediatamente messo in atto a seguito di questa interpellanza. Nel futuro quindi ci premureremo di utilizzare più spesso questo modus operandi dato che è, come piace dire a lei, efficace ed efficiente. Saranno quindi i cittadini che lei amministra a giudicare lo stato del comune di Cocquio, non io e neanche tutti i Consiglieri. Sebbene lei abbia ostentato le cose fatte, è lo stato del territorio comunale che può confermare quello che le abbiamo scritto. Infine le ricordo che l’interpellanza è lo strumento della minoranza per chiedere conto dell’operato dell’amministrazione e non per permetterle di fare propaganda. Mi sembra che sia lei, qui, l’unico in campagna elettorale, ricordando ai colleghi consiglieri e alla cittadinanza quali sono le attività che ha svolto, aspetto su cui non è stato interpellato. Ha quindi parlato a sproposito. Facendo battute sull’invarianza idraulica, dimostra inoltre di non conoscerne gli aspetti tecnici, ignorando che il Piazzale Andresito Tognola si allaga da quasi 5 anni e, se non ricordo male, l’anno scorso eravamo in crisi idrica. Abbiamo capito che le piace strumentalizzare le nostre domande e le piace prenderci per il naso, ma abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, ovvero che si attivasse con la massima risolutezza e rapidità nel cercare di risolvere quei problemi che abbiamo posto alla sua attenzione a cui altrimenti non avrebbe in alcun modo dato peso. Quindi evviva, la minoranza serve e riesce a stimolarla e pungolarla per far sì che il comune di Cocquio Trevisago migliori tutti i giorni; la nostra funzione è questa signor Sindaco, se non lo sa si ripassi i principi della democrazia! Per concludere non siamo assolutamente soddisfatti della sua risposta strumentale e a fini elettorali. Grazie.

«Il gruppo consiliare di minoranza è stato, e resta fermamente convinto della possibilità di cooperare e supportare, nell’interesse di tutti i cittadini di Cocquio Trevisago, il gruppo di maggioranza ma questo cooperazione non deve essere pretestuosamente utilizzata davanti a mancanze dell’Amministrazione per veicolare l’informazione “gestiamolo inter nos” senza dare visibilità alla cosa solo per evitare potenziali critiche o giudizi sull’operato dai cittadini. Ricordiamo al Sindaco e al suo gruppo consigliare che siamo stati eletti dai cittadini e fungiamo da organo di garanzia e non quello dei compagni di classe», prosegue la nota.

«Invitiamo inoltre il Sindaco e il gruppo consiliare di maggioranza a non continuamente pensare e citare il passato come pretestuosa scusa o alibi (tra l’altro il Sindaco ne ha fatto parte) per le tematiche a cui vengono interpellati, anzi sproniamo ad avere una pragmatica visione proattiva del futuro in modo da prevenire potenziali criticità annunciate. Cocquio Trevisago tutta, e non solo alcune sue frazioni, è un Comune dalle grandi potenzialità inespresse, attiviamoci per esplicitarle. Auspichiamo che le nostre sollecitazioni siano utili a progredire e a meglio amministrare la cosa pubblica, a volte ascoltando opinioni diverse e accettando di commettere degli errori si possono ottenere grandi vantaggi e miglioramenti», conclude la nota.