Il sindaco Centrella risponde alla minoranza di Cocquio Trevisago: “Segnalazioni incongruenti“

Non tarda ad arrivare la comunicazione ufficiale del sindaco Danilo Centrella a seguito dell’interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Primavera“.

La posizione del sindaco parte da una questione di metodo: «Rispondiamo oggi, in maniera ufficiale, di fronte ai cittadini e durante il Consiglio Comunale, alla lettera che avete inviato agli organi di stampa locali in data 9 luglio, nel rispetto delle norme e dei regolamenti che sono alla base della democrazia e della tutela della comunita’ che rappresentiamo e ci dissociamo completamente dalla pittoresca modalita’ di utilizzare la stampa come mezzo diffamatorio della nostra attivita’ amministrativa e non per contribuire al benessere del nostro paese. Abbiamo letto infatti con grande stupore la lettera che avete inviato al giornale ancor prima di depositare l’interpellanza in Comune e ben sapendo che la discussione della stessa, come da regolamento, sarebbe avvenuta al primo Consiglio Comunale: stupore dettato non solo dal fatto che la totalità delle vostre segnalazioni sono incongruenti e facilmente contestabili, ma soprattutto per il fatto che non avete mai segnalato all’Amministrazione nulla di quanto invece avete voluto scrivere, come se la carta stampata fosse per voi l’unico modo di rivolgervi a noi e ai cittadini: abitudine, questa, tipica dei periodi di campagna elettorale, non certo di chi vuole amministrare equamente il territorio e risolvere eventuali criticità indipendentemente dal gruppo politico di appartenenza, invece di “puntare il dito” (peraltro, come in questo caso, senza fondamento alcuno). Spiace inoltre constatare che la maggior parte delle vostre segnalazioni riguardi la frazione di Caldana, quando chi amministra un territorio dovrebbe invece considerare il comune della sua totalità, senza favoritismi o campanilismi».

Nel merito, la riposta del sindaco specifica quanto segue.

IMPIANTI E RIFIUTI

«Non risulta mancante alcuna certificazione di idoneità degli impianti degli edifici comunali; il centro raccolta rifiuti è gestito in convenzione con il Comune di Gemonio, con il quale è già stato previsto l’acquisto di un nuovo box/magazzino in sostituzione dell’attuale e l’installazione di una barra elettronica per permettere l’accesso ai soli cittadini autorizzati; inoltre nel programma asfalti di quest’anno è già stato inserito anche il rifacimento del manto stradale dell’area in questione. La criticita’ del centro raccolta, come ben noto ai cittadini, era presente anche durante la precedente amministrazione, della quale facevano parte alcuni dei vostri consiglieri e noi oggi siamo orgogliosi, dopo numerosi anni, di poter risolvere quanto da anni è rimasto in sospeso.

Riguardo al vostro segnalato allagamento del piazzale di Ca’ Tognola, verificatosi in un periodo in cui tutta la provincia di Varese (e non solo) è stata messa a dura prova da piogge e temporali torrenziali che hanno causato ingenti danni e allagamenti ovunque; vi sarete sicuramente ispirati al celebre motto ”Piove, governo ladro” comparso sulla rivista “Il Pasquino”, ma il miglioramento delle condizioni meteorologiche non è certo uno dei punti del nostro programma elettorale. Informiamo i cittadini che sono gia’ in corso verifiche con tecnici specializzati per verifica invarianza idraulica parcheggio».

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

«Lo stesso dicasi per i corpi illuminanti da voi riferiti non funzionanti in piazza Società Operaia e sulla scalinata Cocquio-Caldana, già oggetto di varie manutenzioni: intemperie e putroppo continui atti vandalici hanno creato nuove criticita’, ma grazie al progetto da noi intrapreso di “riqualificazione illuminazione pubblica” che ci ha permesso di sostituire circa 700 punti luce nel paese, programmeremo anche un nuovo intervento, mirato alla sostituzione delle attuali lampade con nuove a led in tutto il territorio comunale. Per quanto riguarda le luci non funzionanti in piazza Società Operaia , è già stato incaricato l’elettricista tecnico per la verifica e manutenzione.



DECORO URBANO

«In merito alla pulizia del territorio, vogliamo precisare che i nostri operatori (1 dipendente comunale e 3 collaboratori esterni) sono costantemente impegnati per pulizia strade, taglio erba (le continue piogge hanno accellerato la crescita degli infestanti in tutti i comuni) e lo svuotamento cestini (spesso utilizzati in modo improprio da alcuni cittadini, che vi depositano umido, pannolini, e altro) in ogni frazione, fermo restando che nei giorni di pioggia la loro operatività ovviamente rallenta. Anche la manutenzione del Parco dell’Amicizia, del prato fronte cimitero e del parco di via Marconi è regolarmente effettuato ogni 15 giorni, salvo maltempo. La pulizia della scalinata che porta a Caldana viene regolarmente effettuata una volta al mese, tuttavia vi sono anche piante che sporgono dai terreni privati adiacenti alla strada, nonostante sia in vigore l’ordinanza che invita i cittadini al taglio piante sui bordi delle strade comunali cui il comune ha sempre adottato una politica “non punitiva” ma collaborativa. I teminini della vostra interpellanza, nel rispetto della collaborazione politica, sara’ il supporto ad un piu’ rigido controllo e sanzione dei trasgressori di tale ordinanza».

«Ci dispiace non abbiate notato (ma siamo certi che i nostri concittadini lo abbiano fatto) che la rimozione dei cartelli elettorali è era già iniziata diverse settimane prima della vostra segnalazione, così come dal 14 maggio è in corso la pulizia di griglie e caditoie lungo tutto il paese».

STRADE E ASFALTATURE

«Infine, in merito alle condizioni del manto stradale di via Conti Coco (a seguito dei lavori svolti nei mesi scorsi ) la società ALFA mandataria del lavoro effettuato dalla Ditta Feraboli è stata più volte sollecitata a riparare la suddetta strada. Il 17 Luglio scorso, Alfa ha confermato che la strada verrà asfaltata i primi giorni di Agosto . Così come la Polizia Locale ha sollecitato la ditta MPM per il ripristino del parapetto sul tratto ciclo-pedonale in via Visconti».

Spiace invece non segnaliate cio’ che in questi mesi è stato fatto.Per esempio, in merito allo stato delle strade, in queste settimane sono state asfaltate le seguenti vie:

Via campo dei fiori (strada dissestata da molti anni)

Via Motto dei grilli (completata l’asfalatatura del tratto sterrato che da molti anni i cittadini richiedevano)

Vicolo Torre

Via Aspromonte

Contrada Vira – Via Pioniera (strada non asfaltata da molti anni)

Vicolo Reale

Strada Ros

Via Martiri Cristiani

Via Roma (tratto adiacente piazza XXV Aprile)

Via Pomè (Contrada Intelo)

Uscita SS94 strada su passaggio a livello di contrada Intelo

Contrada Sacra Famiglia

Vicolo san Giuseppe

Via California»

ALTRI INTERVENTI E CONCLUSIONI

«Ma potremmo elencare numerosi altri interventi, quali l’imbiancatura aule e sostituzione di alcune finestre presso le scuole elementari, acquisto di 70 nuovi banchi e sedie per le scuole medie , imbiancatura degli uffici comunali e della palestra (per quest’ultima sono stati fatti anche interventi di manutenzione del tetto), installazione di nuove finestre con doppi vetri presso la struttura dell’asilo nido,; sono inoltre sotto gli occhi di tutti i cittadini anche i numerosi e recenti interventi ai cimiteri di Cocquio e di Caldana (esumazioni, vari interventi strutturali, creazione cinerario comunale); senza contare i progetti per la realizzazione di una rotatoria in Via Pascoli / Via Milano , per la creazione di un’area cani al parco della Stazione e dell’acquisto di nuovi giochi per bambini da installare nei tre parchi comunali .

I nostri concittadini sanno che possono rivolgersi a noi in qualsiasi momento, in modalità digitale attraverso i canali istituzionali o di persona fissando un incontro con Sindaco, assessori e consiglieri; lo stesso vale per il gruppo di minoranza, che pero’ mai si è recato in Comune né ha chiesto incontri con il nostro gruppo; scrivere a un giornale denota solo la grande difficoltà di saper sostenere di persona un dibattito costruttivo con chi amministra da anni questo Comune con determinazione e serietà.

Restiamo quindi in attesa della vostra presenza in Comune per un concreto supporto propositivo, cosa purtroppo mai avvenuta da nessuno dei consiglieri di minoranza, forse perche’ troppo impegnati in attivita’ calligrafica.

Nel rispetto del regolamento del consiglio comunale, e della comunita’ che rappresentiamo, la presente verra’ inoltrata ad organi di stampa unicamente dopo lettura al consiglio comunale in risposta a vostra interpellanza».