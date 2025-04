Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari in visita ai tribunali della provincia di Varese

Una visita per fare il punto e incontrare gli attori che gravitano attorno al pianeta Giustizia: magistrati, avvocati e personale amministrativo di un comparto nell’occhio del ciclone fra riforme e questioni aperte, specialmente sul piano strutturale e dunque su quello delle risorse. Così è andata la prima parte della giornata per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, che dopo l’incontro a palazzo di giustizia di Busto Arsizio ha replicato la visita più a Nord, in piazza Cacciatori delle Alpi, a Varese.

L’incontro è avvenuto in trada mattinata alla presenza del Procuratore della Repubblica di Varese Antonio Gustapane, il presidente del tribunale Dario Papa. Presenti anche la consigliera laica del Csm Laura Eccher, gli onorevoli Stefano Candiani e Andrea Pellicini oltre al presidente delle Camere civili di Varese Silvia Bianchi, il componente giunta nazionale Camere civili Sergio Terzaghi, e il presidente delle Camere penali di Varese Fabio Margarini. Dopo l’incontro presso il tribunale di Busto Arsizio la delegazione ha parlato della grave situazione di “scopertura“ del tribunale varesino sia per quanto riguarda i prossimi trasferimenti dove il personale amministrativo segna un meno 40% di personale come più volte denunciato dallo stesso procuratore capo.

È stato anticipato che dal 2026 potrebbe venire assunto il personale attualmente in forza agli uffici per il processo e parte di questo personale potrebbe essere assegnato anche alle Procure e all’ufficio del magistrato di sorveglianza. «Si è anche valutata la possibilità tramite scorrimento delle graduatorie di assumere personale che ha partecipato ai bandi comunali e regionali così come avvenuto per altre regioni, come il Veneto», ha spiegato il presidente dell’ordine degli avvocato Carlo Battipede.

Dopo l’incontro in Tribunale si è tenuto un meeting col consiglio dell’ordine degli avvocati «ci è stato rogerito che la nomina del presidente del tribunale dovrebbe avvenire nel febbraio del prossimo anno», ha concluso Battipede. La giornata è proseguita in carcere a Varese alle 16.