Giancarlo Sangregorio: mostre, visite e un compleanno speciale

Proseguono le celebrazioni del centenario di Giancarlo Sangregorio con una serie di eventi e iniziative che ripercorrono la sua carriera e il suo lascito artistico. Il progetto, ideato e curato da Lorella Giudici e Francesca Marcellini, propone una riflessione sul percorso dell’artista, tra scultura, memoria e territorio.

I prossimi appuntamenti sono:

Mercoledì 16 aprile il MUSEC di Lugano rende omaggio alla duplice identità dell’artista italiano: scultore di grande sensibilità materica e raffinato collezionista. Nello Spazio Tesoro di Villa Malpensata una tela dell’artista è accostata a due maschere della Nuova Guinea, acquisite in uno dei suoi numerosi viaggi. L’esposizione Giancarlo SanGregorio una passione primitivista sarà aperta al pubblico dal 16 aprile – 15 giugno 2025.

Sabato 19 aprile 2025, alle ore 16:30, la Sala Veratti di Varese ospita un evento speciale per celebrare il centenario della nascita di Giancarlo Sangregorio (nato il 20 aprile 1925). L’incontro, intitolato Impronte, offrirà al pubblico l’occasione di esplorare l’arte dello scultore attraverso un dialogo tra sculture e parole. In questa occasione, sarà disponibile un annullo filatelico dedicato al Centenario, realizzato in collaborazione con la piccola casa editrice TraRari TIPI. Un’opportunità imperdibile per collezionisti e appassionati, che potranno timbrare una busta o una cartolina con l’annullo speciale.

Sabato 26 aprile 2025, l’appuntamento si sposta all’Atelier Capricorno di Cocquio Trevisago, dove Anny Ferrario presenterà una selezione di incisioni originali di Sangregorio, accompagnata da una dimostrazione pratica al torchio. Ferrario, che da oltre trent’anni insegna tecniche artistiche nell’atelier, racconterà la sua esperienza di collaborazione con l’artista, in particolare nel campo dell’acquaforte. Un’opportunità per conoscere più da vicino il processo creativo di Sangregorio e ascoltare storie legate alla sua produzione. Le incisioni saranno esposte anche alla SOMS di Caldana nell’autunno 2025.

Con questi eventi, il centenario della nascita di Sangregorio si arricchisce di appuntamenti che permettono al pubblico di avvicinarsi alla sua arte, facendo vivere ancora oggi l’impronta indelebile che ha lasciato nella storia della scultura contemporanea.

SANGREGORIO 100 (1925-2025)

La pietra, il legno, i luoghi

Un viaggio tra le opere e i luoghi dello scultore