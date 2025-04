A Cocquio Trevisago un successo per il 3° torneo di scacchi Fischer Random: vince Giulio Grigioni

Domenica 13 aprile, presso la sede della Società Scacchistica Esteban Canal di Cocquio Trevisago, si è svolto con grande entusiasmo il 3° torneo “Fischer-Random”, variante degli scacchi ufficialmente riconosciuta dalla FIDE e sostenuta dallo storico campione del mondo Bobby Fischer. Il torneo ha visto la partecipazione di 18 giocatori, provenienti da diverse località tra cui Tradate, Legnano e Varese, e si è svolto in un clima di sana competizione e amicizia.

Il torneo, con cadenza di 15 minuti a giocatore per turno e articolato in 6 turni, ha messo alla prova la creatività e la prontezza tattica dei partecipanti, costretti a confrontarsi con una delle versioni più affascinanti del gioco: negli scacchi960, infatti, la posizione dei pezzi sulla prima e sull’ottava traversa varia casualmente tra 960 possibili combinazioni. Questo rende impossibile prepararsi in anticipo e costringe ogni giocatore a pensare autonomamente fin dalla prima mossa, tornando allo spirito originario del gioco.

Sul gradino più alto del podio è salito Giulio Grigioni, seguito al secondo posto da Ambrosini e al terzo dal giovane Matteo Brignani, del circolo di Legnano. Oltre ai premi per i primi tre classificati, sono stati assegnati riconoscimenti speciali: Berenice Bordogna come miglior giocatrice, Federico Imberti miglior under 18 e Italo Buzzi miglior over 65.

L’evento, patrocinato dal comune di Cocquio Trevisago, è stato un momento di ritrovo per appassionati vecchi e nuovi. Come sottolineava Fischer, “la posizione iniziale casuale impedisce di ridurre gli scacchi alla sola preparazione”: una filosofia perfettamente incarnata da questo torneo, che ha regalato emozioni e divertimento a tutti i partecipanti.