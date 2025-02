Qualcuno ha visto il gatto Leo?

Leo è un gatto randagio, nato nel bosco nel 2020 e che da due anni vive vicino a un cortile nella frazione di Caldana a Cocquio Trevisago. Da circa una decina di giorni di questo micione però non c’è più traccia e la nostra lettrice Isabella, che si occupava di lui fin da quando è nato, è preoccupata che gli sia accaduto qualcosa e ci ha contattato per rinnovare l’appello a chiunque l’abbia visto o abbia sue notizie.

In particolare Isabella chiede il supporto dei volontari dei gattili e delle colonie feline del territorio perché teme che qualcuno, per ragioni ancora da chiarire, lo abbia preso e portato in uno di questi centri. Isabella, non è la proprietaria, ma è disponibile a recuperarlo e riportarlo a casa.