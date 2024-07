Domenica 7 luglio il Gran Premio dell’Arno

Solbiate Arno Sarà l’edizione numero 27 del Gran Premio dell’Arno – Coppa d’Argento Comune di Solbiate Arno quella che si correrà domenica 7 luglio. La manifestazione è organizzata dalla Società Ciclistica Carngahese del presidente Adriano Zanzi e vedrà al via 170 concorrenti con alcuni team stranieri.

PERCORSO

Nel segno della tradizione il tracciato di gara con il classico “Circuito dell’Arno” che verrà ripetuto per dieci volte per un totale di 124 chilometri. La partenza è prevista alle ore 14 da Solbiate Arno e successivamente i concorrenti transiteranno da Solbiate Arno, Caronno Varesino, località Stribiana, Carnago, Monte, Oggiona, Solbiate Arno (campo sportivo), Solbiate Arno centro (gran premio della montagna) e via Aldo Moro con l’arrivo attorno alle ore 17.

PREMI SPECIALI

Significativi alcuni dei riconoscimenti messi in palio dagli organizzatori. Al direttore sportivo del primo classificato verrà

assegnato il memorial Lino Zucchi, il gran premio della montagna è dedicato a Rino Colombo, la società del vincitore sarà premiata con il Trofeo Riganti, mentre il primo corridore lombardo riceverà il memorial Luigi Benati.

LE SQUADRE AL VIA

Queste le formazioni iscritte: A.R. Monex Pro Cycling Team (Messico), Adria Mobil (Slovenia), Alta Austria, Velo Club Lugano (Svizzera), Team Scap, Fortebracco, Team Vangi, Monsummanese, Team Ballerini, Gruppo Sportivo Stabbia, Team General

System, Gruppo Sportivo Parmense, Team Spercenigo, Sandrigo Bike, Postumia, Rinascita Ormelle, Assali Steffen. Scuola Ciclismo Cene, Aspiratori Otelli, Biesse Carrera, 3B Academy, Supermercati Msssì, Pedale Casalese, Trevigliese, Capriolo, Fratelli Giorgi, G.B. Junior Team Pool Cantù, Club Ciclistico Canturino, Unione Ciclistica Bustese Olonia e Società Ciclistica Fagnano Nuova.

ALBO D’ORO RECENTE

2013 Velasco, 2014 Giannelli, 2015 Bevilacqua Simone, 2016 Bevilacqua Mattia, 2017 Mazzucco, 2018 Accò, 2019 Balestra, 2020 e 2021 non disputato, 2022 De Bernardo, 2023 Hayma.