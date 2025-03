Solbiate Arno celebra i suoi 120 anni: il paese si prepara ad un grande evento di comunità

Un anniversario importante, un’occasione speciale per ritrovarsi e celebrare la storia e l’identità di un intero paese. Il Comune di Solbiate Arno si prepara a festeggiare i 120 anni dalla propria fondazione con un evento che si preannuncia ricco di significato e partecipazione, in programma sabato 24 e domenica 25 maggio 2025.

L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con le principali associazioni locali, sarà il cuore di un calendario più ampio che si svilupperà nel corso dei mesi successivi, coinvolgendo le realtà che da sempre animano la vita del paese.

Il fine settimana del 24 e 25 maggio rappresenterà il momento culminante delle celebrazioni: la giornata di sabato sarà dedicata alla cerimonia di apertura, mentre la domenica sarà scandita da una serie di attività e appuntamenti che animeranno il paese dal mattino fino a sera. Il tutto con perno principale la nuova area feste di via Montebello, inaugurata la scorsa primavera.

In occasione dell’anniversario, è stato realizzato anche un logo celebrativo che raccoglie simbolicamente l’identità del territorio: i tre cerchi rappresentano le piazze principali di Solbiate Arno (piazza Lumaca, piazza Giovanni XXIII e piazza Italia); lo zero richiama la forma dello stadio comunale; mentre il “2” e il “1” si rifanno rispettivamente al percorso vita e all’anello verde che lo circonda, a sottolineare il legame con l’ambiente e la socialità.

Il logo per l’anniversario

L’intero progetto vuole essere un momento di riconoscimento e gratitudine per tutte le “anime” della comunità: amministratori ed ex amministratori, medici, volontari, commercianti, presidenti di associazioni, parroci e tanti altri cittadini che, nel tempo, hanno dedicato il proprio impegno e la propria professionalità al servizio della collettività.

«Da molto tempo manca nel nostro comune un momento aggregativo e di comunità che sia capace di coinvolgere tutte le diverse anime che lo compongono e ne animano la quotidianità – ha dichiarato Alberto Riganti, assessore a sport, tempo libero e politiche giovanili –. L’occasione dei 120 anni dalla nascita del Comune di Solbiate Arno è un bel gancio per “celebrarci” e creare le condizioni affinché la cittadinanza torni ad incontrarsi. Stiamo provando a mettere intorno ad un tavolo tutte le associazioni desiderose di impegnarsi per costruire un calendario di eventi variegato, dove ogni realtà possa trovare un momento per esserci».

Si apre con lo street food festival

Ad aprire il calendario delle iniziative sarà lo Street Food Festival, organizzato dalla Pro Loco di Solbiate Arno, che animerà la nuova area feste nel weekend del 4, 5 e 6 aprile, anticipando così lo spirito conviviale e festoso che accompagnerà tutte le celebrazioni del 120° anniversario.

Nei prossimi mesi saranno comunicati i dettagli e il programma completo della manifestazione.