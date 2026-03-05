Varese News

Davide Bauccio ospite in diretta a Fuori Frequenza con Square Production

Una giovane voce, un progetto strutturato, una squadra che crede nel talento. Appuntamento giovedì 5 marzo alle ore 21:00 su www.radiomateria.it

Una giovane voce, un progetto strutturato, una squadra che crede nel talento. Giovedì 5 marzo alle ore 21:00, Davide Bauccio sarà ospite in diretta a Fuori Frequenza su Radio Materia, insieme al team della sua etichetta discografica, Square Production, che sarà presente in studio per raccontare il lavoro dietro le quinte.

Nato a Varese il 4 gennaio 2004, Davide coltiva la passione per la musica fin dall’infanzia. Nel 2021 partecipa alla prima fase dei provini di Amici di Maria De Filippi, esperienza che rappresenta una svolta nel suo percorso. Da quel momento sceglie di dedicarsi completamente alla musica, tra studio, concorsi e crescita artistica.

Il 2 giugno 2023 pubblica il suo primo singolo, “Tu fammi un sorriso (Sempre)”, avviando una collaborazione discografica strutturata con Square Production. Un progetto che unisce visione artistica e direzione professionale, con il supporto di figure legate a realtà importanti come RTL 102.5 e Radio Zeta.

Dopo due tour estivi con oltre 20 date in tutta Italia e il suo primo concerto sold out, Davide si prepara a nuovi traguardi: il suo Club Ufficiale al Legend Club di Milano il 13 dicembre 2025 e la partecipazione al percorso di Area Sanremo.

La puntata del 5 marzo sarà un’occasione speciale per conoscere non solo l’artista, ma anche il lavoro di squadra che sta costruendo il suo futuro. Si parlerà di produzione, strategia, live, mercato discografico e della filosofia che guida il progetto: “IL SOGNO SIAMO NOI”.

Gli ascoltatori potranno intervenire in diretta inviando messaggi WhatsApp al numero:+39 353 4848857

Appuntamento giovedì 5 marzo alle ore 21:00 in streaming su www.radiomateria.it.

Una serata dedicata ai sogni che diventano progetti concreti. Microfoni accesi, visione chiara e una squadra pronta a raccontarsi.

Sold out a Solbiate Arno per il primo concerto “in casa” di Davide Bauccio

Pubblicato il 05 Marzo 2026
