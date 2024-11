Sold out a Solbiate Arno per il primo concerto “in casa” di Davide Bauccio

Tutto esaurito e grandi applausi per il giovane cantante varesino Davide Bauccio che, dopo le prime esperienze live, un tour “on the road” in 13 città italiane durante l’estate 2024 e l’uscita del suo nuovo singolo “Amarti Un Istante” disponibile in streaming e digital download, il 9 Novembre ha esordito sul palco con la sua band nella sua città: Solbiate Arno.

Oltre due ore e mezza di concerto, portando in scena uno spettacolo energico e coinvolgente in un viaggio musicale attraverso i suoi brani inediti (prodotti da Square con la coppia autoriale varesina AlOne e Riccardo Castiglioni), oltre alle canzoni e agli artisti che lo hanno influenzato, facendogli amare la musica fin da piccolo.

Un piccolo ma grande traguardo che diventa il punto di partenza per nuovi e ambiziosi obiettivi dell’artista varesino.