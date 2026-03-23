Lavori in A8: chiude il tratto tra Castronno e Solbiate Arno per una notte
Autostrade per l'Italia comunica la chiusura del tratto autostradale per otto ore tra giovedì e venerdì predisponendo percorsi differenziati per automobili e mezzi pesanti
Nuovi cantieri in vista lungo l’autostrada A8 Milano-Varese. Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, la società Autostrade per l’Italia ha disposto una chiusura notturna nel tratto compreso tra gli svincoli di Castronno e Solbiate Arno/Albizzate, limitatamente alla carreggiata in direzione Milano.
Orari e dettagli del provvedimento
Il blocco della circolazione scatterà alle ore 21:00 di giovedì 26 marzo e si protrarrà fino alle ore 5:00 di venerdì 27 marzo. Si tratta di un intervento programmato durante le ore notturne per minimizzare l’impatto sul traffico pendolare, che tuttavia richiederà particolare attenzione da parte di chi dovrà mettersi in viaggio verso il capoluogo lombardo nella tarda serata di giovedì.
I percorsi alternativi per le auto
Per i veicoli leggeri, ovvero quelli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, l’itinerario consigliato prevede l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno. Da qui i conducenti dovranno percorrere la strada statale 341 in direzione Gallarate, per poi poter rientrare in autostrada A8 riprendendo la marcia verso sud allo svincolo di Solbiate Arno/Albizzate.
Viabilità specifica per i mezzi pesanti
Discorso più articolato per i mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate. Anche in questo caso l’uscita obbligatoria è fissata a Castronno, ma il percorso sulla viabilità ordinaria prevede il passaggio nel Comune di Albizzate attraverso via XXV Aprile, via Carabelli e via Alcide De Gasperi. Successivamente i mezzi dovranno proseguire sulla strada provinciale 26 in direzione Varese prima di poter rientrare sul tracciato autostradale sempre a Solbiate Arno/Albizzate.
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